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Путін відкрито вимагає капітуляції України: в ISW пояснили, які цілі переслідує диктатор

Анна Ярославська
5 липня 2024, 07:03
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Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він упевнений у своїх шансах досягти своїх цілей.
Путін відкрито вимагає капітуляції України: в ISW пояснили, які цілі переслідує диктатор
Путін робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео виступу, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприкрито вимагає фактичної капітуляції України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 4 липня.

Як пишуть експерти ISW, Путін прямо відкинув участь РФ у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню. Замість цього він вимагає "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для припинення вогню. Таким чином, господар Кремля вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.

Путін неодноразово зображував Захід як свого ймовірного партнера по переговорах щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок у питанні українського суверенітету. Водночас Путін відкинув усі сторони-посередники в укладенні угоди між Україною та Росією.

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Він також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів попри те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом влади, з яким Росія може вести переговори.

"Тепер Путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для перемовин і відхилив ідею участі третіх сторін у перемовинах, фактично відкинувши будь-який реальний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню. Замість цього він наголосив на своїй вимозі до України щодо припинення вогню", - йдеться у звіті.

Крім того, Путін висунув основною вимогою "демілітаризацію" України як головну передумову угоди про припинення вогню.

Аналітики ISW продовжують вважати, що Росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення України.

На думку аналітиків, відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він упевнений у своїх шансах досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом.

Заяви Путіна в рамках саміту ШОС в Астані

4 липня на саміті Шанхайської організації співпраці в Казахстані російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий покласти в основу переговорів з Україною так звані "Стамбульські домовленості".

Путін відмовився припиняти бойові дії проти України, поки не буде досягнуто результатів на мирних переговорах.

"Просто зараз взяти й оголосити про припинення вогню в надії на те, що зворотна сторона зробить якісь позитивні кроки, ми просто не можемо", - заявив він.

За словами російського диктатора, припиненням вогню могла б скористатися Україна, "щоб поліпшити своє становище, доозброїтися, доукомплектувати за допомогою насильницької мобілізації свою армію" й потім продовжити війну. При цьому РФ хотіла б, щоб Україна "погодилася зробити такі кроки, які були б незворотними і були б прийнятними для РФ", і лише після цього можливе припинення вогню.

У такий спосіб Путін відповів на ініціативу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який під час нещодавнього візиту до Києва закликав оголосити перемир'я, щоб почати мирні переговори між Україною та Росією.

"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Путін прокоментував і мирний план Трампа. Він сказав, що не знайомий із конкретними пропозиціями американського політика. Водночас він назвав "малоймовірним" остаточне припинення війни в Україні лише за допомогою посередників, оскільки вони не можуть бути наділені повноваженнями для підписання остаточного документа.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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