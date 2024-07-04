Перевзувся: Путін зробив цинічну заяву про "Талібан" і боротьбу з тероризмом

Росія отримувала від талібів сигнали про готовність разом боротися з тероризмом, заявив Путін.

https://glavred.net/world/pereobulsya-putin-sdelal-cinichnoe-zayavlenie-o-talibane-i-borbe-s-terrorizmom-10578311.html Посилання скопійоване

Путін назвав "Талібан" союзником Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Рух "Талібан", лідери якого із серпня 2021 року керують Афганістаном, є союзником Росії в боротьбі з тероризмом. Про це сьогодні, 4 липня, сказав президент країни-агресорки Росії Володимир Путін на саміті ШОС в Астані. Про це пише "Радіо Свобода".

Зокрема, Путін заявив про це, відповідаючи на запитання журналістів після саміту ШОС.

За його словами, Росія отримувала від талібів сигнали про готовність разом боротися з тероризмом.

відео дня

"Загалом ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом. І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху "Талібан" про те, що вони готові з нами працювати і на антитерористичному треку", — повідомив диктатор РФ Путін.

Водночас у Росії Талібан і таліби, які із серпня 2021 року керують "Ісламським Еміратом Афганістан", 2003 року було оголошено терористичним. Уряд ІЕА не визнала поки що жодна країна світу, однак Росія може стати першою.

Що таке "Талібан" "Талібан" - ісламістський радикальний релігійно-політичний воєнізований рух, заборонений у багатьох країнах світу, зокрема і в Росії, пише Вікіпедія.

Терористична організація виникла в Афганістані серед пуштунів у 1994 році, таліби керували Афганістаном з 1996 по 2001 рік і повернулись до влади у 2021 році після виведення американських військ. "Талібан" визнаний терористичною організацією Росією, Туреччиною й Канадою. При цьому в РФ з березня 2022 року встановлено дипломатичні відносини з Афганістаном з акредитацією дипломата уряду, сформованого терористичною організацією "Талібан".

Раніше вже були повідомлення про те, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з "Талібаном" - ісламістським радикальним релігійно-політичним воєнізованим рухом, забороненим у багатьох країнах світу - про визнання уряду талібів. Натомість російське керівництво пропонує великий обмін озброєннями і військовою технікою.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що публічні зустрічі між офіційними особами з Росії, Білорусі, Китаю, Ірану та Північної Кореї різко зросли. Зафіксовано принаймні 10 двосторонніх зустрічей високого рівня між 22 та 26 квітня, що підкреслює поглиблення багатостороннього партнерства цих країн. На думку аналітиків, держави поглиблюють партнерство, щоб протистояти Заходу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред