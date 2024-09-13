Путін оголосить мобілізацію: ЗСУ можуть створити для ворога катастрофічні умови

Зараз у Росії намагаються залучити на фронт якомога більше контрактників за рахунок грошових виплат.

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У Путіна може не залишитися інших варіантів, окрім оголошення мобілізації / Колаж: Главред, фото: Вікімедія, pixabay

Питання резервів та поповнення особового складу в армії РФ почало підніматися декілька місяців тому. Попри великі ресурси країни-агресора Росії, знайти охочих воювати в Україні Кремлю в необхідних темпах без оголошення мобілізації не вдається.

Зрештою, Путін може піти на такий крок, як нова мобілізаційна хвиля в Росії, однак для цього потрібні передумови. Про це в етері FREEДОМ розповів військовий експерт Ян Матвєєв.

"Ми бачимо абсолютно дикі випадки спроб залучити якомога більше контрактників, буквально людям навіть доплачують за те, що вони приводять своїх друзів, там записують тощо", - зазначив він. відео дня

Підвищені виплати за контрактну службу - найкращий доказ того, що великого потоку охочих воювати в Росії немає. Тому, коли РФ доведеться оголошувати нову хвилю мобілізації, відбір буде дуже жорсткий і воювати підуть ті, хто не хоче.

"Але поки немає такого відчуття, що ось ця мобілізація, друга хвиля, знадобиться дуже терміново. Все-таки я прихильник того, що Путін піде на цей крок, тільки якщо ЗСУ створить для російської армії якісь катастрофічні умови", - додав Матвєєв.

На його думку, подібним до цього критичного моменту стала Курська операція ЗСУ. Експерт був переконаний, що Кремль може наважитись на мобілізацію, однак окупанти вирішили, що наразі резервів у них вдосталь.

Якщо ж українські сили проведуть ще одну операцію, особового складу окупаційній армії навряд чи буде достатньо, тоді і можемо очікувати рішення про другу хвилю.

Хто такий Ян Матвєєв? Ян Матвєєв - політолог, військовий експерт і блогер. Раніше працював у мультимедійній компанії "EUROSPORT" автором текстів та редактором.

Мобілізація в Росії - що відомо

Раніше повідомлялося, що Росія може спробувати залучити більше ніж 200 тисяч військових. Водночас радикальні воєнні кореспонденти стверджують, що для перемоги у війні росіянам необхідно мобілізувати від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб, і ймовірно, Міноборони РФ спробує мобілізувати 500 тисяч.

Експерт Олексій Гетьман напередодні заявив, що якість новобранців до російської окупаційної армії буде значно гіршою порівняно з першою хвилею мобілізації. Проте згодом мобілізовані навчаться.

Нагадаємо, російська влада, розуміючи всю складність ситуації у війні проти України, а також відчуваючи нестачу ресурсів, мобілізує на фронт безхатченків із Сибіру, а також вихідців із інших, зокрема, бідних країн.

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