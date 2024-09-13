УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін оголосить мобілізацію: ЗСУ можуть створити для ворога катастрофічні умови

Анна Косик
13 вересня 2024, 04:28
162
Зараз у Росії намагаються залучити на фронт якомога більше контрактників за рахунок грошових виплат.
Путин, армия рф
У Путіна може не залишитися інших варіантів, окрім оголошення мобілізації / Колаж: Главред, фото: Вікімедія, pixabay

Питання резервів та поповнення особового складу в армії РФ почало підніматися декілька місяців тому. Попри великі ресурси країни-агресора Росії, знайти охочих воювати в Україні Кремлю в необхідних темпах без оголошення мобілізації не вдається.

Зрештою, Путін може піти на такий крок, як нова мобілізаційна хвиля в Росії, однак для цього потрібні передумови. Про це в етері FREEДОМ розповів військовий експерт Ян Матвєєв.

"Ми бачимо абсолютно дикі випадки спроб залучити якомога більше контрактників, буквально людям навіть доплачують за те, що вони приводять своїх друзів, там записують тощо", - зазначив він.

відео дня

Підвищені виплати за контрактну службу - найкращий доказ того, що великого потоку охочих воювати в Росії немає. Тому, коли РФ доведеться оголошувати нову хвилю мобілізації, відбір буде дуже жорсткий і воювати підуть ті, хто не хоче.

"Але поки немає такого відчуття, що ось ця мобілізація, друга хвиля, знадобиться дуже терміново. Все-таки я прихильник того, що Путін піде на цей крок, тільки якщо ЗСУ створить для російської армії якісь катастрофічні умови", - додав Матвєєв.

На його думку, подібним до цього критичного моменту стала Курська операція ЗСУ. Експерт був переконаний, що Кремль може наважитись на мобілізацію, однак окупанти вирішили, що наразі резервів у них вдосталь.

Якщо ж українські сили проведуть ще одну операцію, особового складу окупаційній армії навряд чи буде достатньо, тоді і можемо очікувати рішення про другу хвилю.

Хто такий Ян Матвєєв?

Ян Матвєєв - політолог, військовий експерт і блогер. Раніше працював у мультимедійній компанії "EUROSPORT" автором текстів та редактором.

Мобілізація в Росії - що відомо

Раніше повідомлялося, що Росія може спробувати залучити більше ніж 200 тисяч військових. Водночас радикальні воєнні кореспонденти стверджують, що для перемоги у війні росіянам необхідно мобілізувати від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб, і ймовірно, Міноборони РФ спробує мобілізувати 500 тисяч.

Експерт Олексій Гетьман напередодні заявив, що якість новобранців до російської окупаційної армії буде значно гіршою порівняно з першою хвилею мобілізації. Проте згодом мобілізовані навчаться.

Нагадаємо, російська влада, розуміючи всю складність ситуації у війні проти України, а також відчуваючи нестачу ресурсів, мобілізує на фронт безхатченків із Сибіру, а також вихідців із інших, зокрема, бідних країн.

Інші новини про ситуацію в Росії:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні ЗСУ Володимир Путін російські війська Мобілізація в Росії
Реклама

Головне за день

Росія може вибити ЗСУ з Курської області: аналітик ISW назвав дату

Росія може вибити ЗСУ з Курської області: аналітик ISW назвав дату

04:46 Україна
Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

01:37 Політика
Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

23:53 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Паралізованою до кінця життя : що сталося з Оксаною Білозір - деталі 32095

"Паралізованою до кінця життя": що сталося з Оксаною Білозір - деталі

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ 15665

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ

Це нелюди : онука путініста Маслякова влаштувала істерику на його похоронах 9387

"Це нелюди": онука путініста Маслякова влаштувала істерику на його похоронах

Ситуація важка : РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом 7301

"Ситуація важка": РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом

Останні новини

06:10

Про багатовекторність Ердогана та відношення до України

05:10

Засіки тріснуть від багатого врожаю: стовідсоткові дати обрізки яблуні восениВідео

04:46

Росія може вибити ЗСУ з Курської області: аналітик ISW назвав дату

04:28

Путін оголосить мобілізацію: ЗСУ можуть створити для ворога катастрофічні умови

03:44

"Обмеження означають пас росіянам": експерт пояснив, чому ЗСУ потрібне право бити по РФ

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
03:02

Краса залишиться з вами на роки: чим потрібно вмитися 13 вересня - прикмети

03:00

Навчити кота виконувати команди може бути дуже просто: як зробити це правильно

02:30

"Розвага" з ДНК-тестом не вдалась: подружжя дізналось, що виховує чужого сина

02:00

"Довелося кинути": Крістіна Орбакайте розповіла, що сталося з Нікітою Пресняковим

Реклама
01:37

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

01:30

"Зрозумів, наскільки я ексцентрична": Демі Мур назвала причину своєї самотності

00:08

Олена Зеленська поділилася, чим шокував її син у перші дні війни

12 вересня, четвер
23:53

Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

23:43

Професійний візажист розкрила серйозну помилку у макіяжі через спрей для фіксації

23:40

Дружина Остапчука назвала суму аліментів, які платить ведучий

22:35

Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

22:29

Путіністка Корольова визвірилася через простих батьків невістки-стриптизерки

22:23

"Він - великий": відома українська співачка розповіла про стосунки з Потапом

22:23

РФ обрала нові об'єкти: терміни та цілі масованого удару по Україні – прогноз

22:10

Що потрібно покласти в лунку під час посадки озимого часнику: урожай здивуєВідео

Реклама
22:05

Часу лишилось небагато: коли почнуться удари по Україні іранськими ракетами

21:42

"Унікальна подія": як Україні вдалось збити Су-30 СМ над Чорним морем - Defense Express

21:41

"Я бачила їхні сльози": співачка Камалія попрощалася з доньками

21:30

США можуть дозволити далекобійні удари по РФ: ЗМІ про хитрий план Вашингтона

21:26

Популярний шоумен-воїн жорстко прокоментував виїзд Потапа з України

20:57

РФ пішла в рекордний наступ колонами із майже 50 одиниць техніки: як відповіли ЗСУ

20:33

"Якось намагаюсь жити": відомий хореограф зізнався в багатомільйонних боргах

20:28

Монголія поплатилася за відмову арешту Путіна: гучна заява МЗС

20:00

Далекобійні удари ЗСУ по Росії: з'явилася перша реакція Путіна

19:42

Україну атакує справжній шторм: де будуть грозові дощі, туман та сильний вітер

19:35

Урожай збільшиться в рази: коли саме потрібно образати яблуню - точна відповідь

19:30

Що робити, якщо в квартирі багато пилу: господині поділились дієвими методами

19:28

ЗСУ могли застосувати F-16 по росавіації біля Криму: усі подробиці

19:25

"Його не заарештують?": Зеленський розповів, як Путін має опинитися за ґратами

19:23

Графік вимкнення світла 13 вересня: в Укренерго дали хороший прогноз

19:17

Життя після звільнення: Дмитро Кулеба поділився новознайденим щастям

19:10

Путін злить свою арміюПогляд

19:06

Альтернативи немає: у Зеленського вперше розповіли деталі про "план перемоги" України

18:26

BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні

18:25

Компанія афільована до експерта Харченка отримала від "Нафтогазу" майже 30 млн грн за послуги з піару - ЗМІ

Реклама
18:17

"Ситуація важка": РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом

18:13

Винищувачів буде більше: Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні

17:51

Марафон українського кіно від Київстар ТБ: спецпоказ "Яремчук: Незрівнянний світ краси" та кінолекторій

17:42

В одній із областей України примусово евакуюють родини з дітьми: яка причина

17:28

Україні не дозволили бити західною зброєю по Росії: Зеленський назвав наслідки

17:21

У РФ підірвали росгвардійців разом із технікою: у ГУР розкрили деталі операціїФото

17:04

РФ б'є по цивільних у Харкові: в місті пролунала серія потужних вибухів

16:55

Де краще садити виноград у тіні чи на сонці: урожай буде вражаючий

16:48

Майбутня адміністрація Трампа захоче "заморозити" війну в Україні: що сказав Венс

16:47

​Зеленський підписав важливий законопроєкт: кого чекає відстрочка від призову

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти