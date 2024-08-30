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"Весь держапарат РФ ледь не хекнув": Росія боїться оголошувати мобілізацію – Жмайло

Альона Вороніна
30 серпня 2024, 15:21
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У Росії не оголошують мобілізацію не тому, що бережуть своє населення, а тому, що бояться наслідків, які можуть вдарити по Кремлю.
Владимир Путин, Дмитрий Жмайло
Росія боїться оголошувати мобілізацію, зазначає Жмайло/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Жмайло

Країна-агресорка Росія боїться оголошувати мобілізацію. Але російська влада не хоче цього робити не тому, що береже своє населення, а тому, що попередній етап мобілізації вони провели на межі своїх можливостей.

Щоб оголосити нову хвилю призову в армію Кремлю потрібно мати більш стабільну ситуацію у РФ, тому вони намагаються відтягнути цей момент у часі. Таку думку висловив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв’ю Главреду.

"Росіяни йдуть на цей крок не тому, що бережуть своє населення, а тому, що попередній етап мобілізації, коли російська держава була трішечки сильнішою, вони провели на межі своїх можливостей. Так, що весь їхній держапарат ледь не хекнув. Тому для проведення нової хвилі мобілізації, а це десь 350 тисяч їм потрібно мати більш стабільну ситуацію у РФ, і вони намагається відтягнути цей момент до останнього", – зазначив він.

Тому в РФ зараз і далі роблять ставку на рекрутинг, соцпакет, поодиноку часткову мобілізацію та вербування найманців, щоб поповнювати втрати в понад 30 тисяч осіб, яких вони зазнають щомісяця на сході України.

"Чи можуть росіяни піти на цей крок? Так, можуть. Питання у тому, чи вони витягнуть такі темпи. Але тут триває окрема підготовка – наприклад, уніфікація баз, щоб на кордоні мати змогу затримувати військовозобов'язаних і відмовляти їм у виїзді за кордон. І такі підготовчі роботи у Росії дійсно ведуться", – сказав Жмайло.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Жмайла про наслідки військових навчань у Білорусі для України:

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше в ОП натякнули на продовження Курської операції. Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, наголосив Михайло Подоляк.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначав, що ворог боїться заходу українських ДРГ на Курську АЕС. Окупанти видали розпорядження про обмеження в'їзду в населений пункт, де розташована станція, не просто так, каже експерт.

У DeepState повідомили, що війська РФ вибили ЗСУ із села Кореневе на Курщині. 20 серпня українські війська захопили село Кореневе в Курській області, почалися бої за однойменний райцентр і залізничну станцію.

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