"Весь держапарат РФ ледь не хекнув": Росія боїться оголошувати мобілізацію – Жмайло

Країна-агресорка Росія боїться оголошувати мобілізацію. Але російська влада не хоче цього робити не тому, що береже своє населення, а тому, що попередній етап мобілізації вони провели на межі своїх можливостей.
Щоб оголосити нову хвилю призову в армію Кремлю потрібно мати більш стабільну ситуацію у РФ, тому вони намагаються відтягнути цей момент у часі. Таку думку висловив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв’ю Главреду.
"Росіяни йдуть на цей крок не тому, що бережуть своє населення, а тому, що попередній етап мобілізації, коли російська держава була трішечки сильнішою, вони провели на межі своїх можливостей. Так, що весь їхній держапарат ледь не хекнув. Тому для проведення нової хвилі мобілізації, а це десь 350 тисяч їм потрібно мати більш стабільну ситуацію у РФ, і вони намагається відтягнути цей момент до останнього", – зазначив він.
Тому в РФ зараз і далі роблять ставку на рекрутинг, соцпакет, поодиноку часткову мобілізацію та вербування найманців, щоб поповнювати втрати в понад 30 тисяч осіб, яких вони зазнають щомісяця на сході України.
"Чи можуть росіяни піти на цей крок? Так, можуть. Питання у тому, чи вони витягнуть такі темпи. Але тут триває окрема підготовка – наприклад, уніфікація баз, щоб на кордоні мати змогу затримувати військовозобов'язаних і відмовляти їм у виїзді за кордон. І такі підготовчі роботи у Росії дійсно ведуться", – сказав Жмайло.
Дивіться відео інтервʼю Дмитра Жмайла про наслідки військових навчань у Білорусі для України:
Хто такий Дмитро Жмайло
Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.
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