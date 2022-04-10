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Путін у РФ шукає зрадників, що винні у провалі війни проти України - Арестович

10 квітня 2022, 10:16

Як каже Арестович, російський диктатор Володимир Путін вимагає від своєї армії здобути хоч якусь перемогу. Але в Україні вона йому не світить.

Арестович
Олексій Арестович / УНІАН

Олексій Арестович-радник керівника Офісу президента пояснив відправку керівника 5-го управління ФСБ РФ Сергія бесіди в слідчий ізолятор тим упевнений, що в країні-агресорі вже шукають винних у провалі війни проти України. Таку заяву Арестович зробив в ефірі "Радіо НВ".

"Мова йде про те, що в Росії шукають винних. Повинні бути винні. У Росії є одна форма провини, як запевняє нас російська опозиція, - зрада. У Росії не можна бути просто винуватим. Ти обов'язково повинен когось зрадити", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше Олексій Арестович говорив про те, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують прибуття підкріплення для проведення наступного етапу. Росіяни спробують атакувати одночасно з північних і південних напрямків.

Для нападу мають намір використовувати війська з Далекого Сходу, 5-ту армію і підрозділи, перекинуті з Київського, Чернігівського і Сумського напрямків.

Автор: Єгор Бунін
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новини Росії Володимир Путін війна Росії та України
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