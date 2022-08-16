Бунт назріває в Кремлі: Медведєв 'наїхав' на Путіна

Дмитро Медведєв і Володимир Путін / spletnik.ru

Президент Росії Володимир Путін нещодавно відправив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в окупований Луганськ.

Як пише телеграм-канал Generall SVR, Дмитро Медведєв начебто вирішив помститися Путіну за те, що той публічно познущався над ним.

Як пишуть в Generall SVR, відправивши заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва головою Координаційної делегації в ЛНР з формулюванням: "Хто може краще за всіх координувати алкоголіків і наркоманів, як не головний алкоголік Росії", Путін просто познущався над Дмитром Анатолійовичем.

Медведєв вирішив відповісти за такий "наказ" Путіна і, нібито, не посоромився публічно висловитися про Путіна.

"У кремлівських колах активно обговорюють висловлювання Дмитра Медведєва про те, що "Ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни". Обговорюють не тільки саме висловлювання, а й "безстрашність" Дмитра Анатолійовича, який висловив цю прогресивну думку в присутності великої кількості людей, а форма подачі і посил були чіткі і безапеляційні", - пишуть на каналі Generall SVR.

Медведєв на Донбасі

Президент країни-агресора Володимир Путін відправив на окупований Донбас делегацію для зустрічі з ватажками ОРДЛО.

За інформацією заступника Голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва в Telegram, за дорученням Путіна в окупованому Луганську пройшла нарада за участю ватажків "ЛДНР" Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна, російського генпрокурора Ігоря Краснова, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортникова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і куратора по Донбасу Сергія Кирієнка.

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