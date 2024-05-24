"Путін не просто лякає ":Сотник попередив, на який крок може наважитися диктатор РФ

Глава Кремля справді може допускати можливість застосування ядерної зброї.

https://glavred.net/ukraine/putin-ne-prosto-pugaet-sotnik-predupredil-na-kakoy-shag-mozhet-reshitsya-diktator-rf-10567493.html Посилання скопійоване

Сотник попередив, на який крок може наважитися диктатор РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Російський диктатор Володимир Путін справді може потягнутися до "ядерної кнопки", не варто відкидати ризик такого варіанту подій.

У голові Путіна справді може визрівати такий план. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

"Я завжди виходжу з аксіоми, яку вивів для себе давним-давно: Росія – це така територія, на якій населення і правителі завжди вибирали найгірший варіант із можливих, робили йому апгрейд і реалізовували. У парадигмі цієї аксіоми я думаю, що в черепі Путіна дійсно є такий план", – зазначив Сотник.

За словами публіциста, російський диктатор цілком серйозно допускає таку можливість.

"Він не просто так лякає, не просто так "ножичком у підворітті розмахує", а готовий пустити його в хід", – вважає Сотник.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника про ядерні погрози Путіна:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози РФ – останні новини

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви – капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ. Він зазначив, що основною причиною вагань країн Заходу є страх перед ядерною ескалацією, однак він явно перебільшений. Глава держави впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред