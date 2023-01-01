'Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза': посол США впевнена в перемозі України у 2023 році

Бріджит Брінк прокоментувала атаку росіян у новорічну ніч.

Бріджит Брінк заявила, що, що США вірять у перемогу України у 2023 році / Фото sk usembassy gov

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала атаку українських міст російськими окупантами у новорічну ніч 1 січня 2023 року.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін так і не зрозумів, що українці зроблені із заліза.

"Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза", - написала Брінк в Twitter.

Дипломат додала, що США вірять у перемогу України у 2023 році.

"Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе в 2023 році. Слава Україні!" - зазначила вона.

Атака України в ніч на 1 січня 2023

У ніч на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Під ударом опинилися зокрема Київ і область. У столиці збита ракета впала в Шевченківському районі, а в Київській області зафіксовано "приліт" по об'єкту інфраструктури.

Один з дронів впав на спортивному майданчику, де грають діти. Окупанти цинічно написали на безпілотнику"З Новим роком".

У КМВА вранці уточнили, що в районі Києва було виявлено 32 повітряних цілі, всі були знищені. Інформації про жертви немає.

Водо- і теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

При цьому на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет, схожий на уламок ракети.

Рух електропоїздів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба.

Інші новини: