Росія має ракет ще на 5-7 масштабних атак, до весни запаси окупантів вичерпаються - Світан

Військовий експерт зауважив, що для повноцінного запуску росіяни можуть виготовляти ракети раз на три місяці.

Світан заявив, що до весни у росіян закінчаться ракети / УНІАН

Військовий експерт Роман Світан повідомив, що у російських окупаційних військ залишилося ракет ще на 5-7 залпів. Це близько 500 ракет, які закінчаться у загарбників до весни.

"У росіян залишилося до 500 ракет типу "Калібр", Х-101, Х-155 – це крилаті ракети. До повного нуля вони можуть вийти за 5-7 залпів, залежно від кількості ракет в одному залпі, або 100 або 70. Ці три типи ракет ("Калібр", Х-101, Х-155) приблизно одного класу. Це крилаті ракети стратегічного значення. І виробництво у них однакове, якщо говорити про кількість зроблених ракет. Близько двох десятків ракет такого типу вони можуть виготовляти на місяць", - розповів Світан в ефірі "Еспресо".

Військовий експерт також додав, що для повноцінного запуску росіяни можуть виготовляти ракети раз на три місяці, залежно від того, скільки одразу будуть випускати або зберігати.

"Росіяни виробляли близько 100-120 "Калібрів" на рік, а це означає близько 10 ракет на місяць. Вони вже забирають ракети із недоторканих запасів, і заповнити їх вже не можуть. Навесні у них закінчаться ракети, а далі вони зможуть виробляти один залп на три місяці", - додав Світан.

Ракетний терор росіян

Російські окупанти щотижня здійснюють терор проти мирних українців, запускаючи по наших містах крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе. Остання масована атака сталася 29 грудня. Загарбники атакували Україну ракетами. У багатьох містах прогриміли сильні вибухи.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, росіяни на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

Не стала виключенням і остання атака – окупанти просто "викинули гроші на вітер". За словами Арестовича, під час атаки 29 грудня РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у новому році російські окупаційні війська можуть завдати більш масований удар, ніж був 29 грудня. "Щодо кількості ракетних ударів, то вони можуть бути потужнішими, ніж 29 грудня. Питання в тому, скільки крилатих ракет вони готові витратити, адже носіїв у них все ще достатньо", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Більше новин про ракетний терор росіян: