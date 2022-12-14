'Допомога вже в дорозі': у США анонсували нові поставки Україні після удару дронів-камікадзе РФ

Українці з хоробрістю і гідністю переживають атаки дронів РФ, підкреслила Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк / Facebook / usdos.ukraine

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ранкову атаку РФ дронами-камікадзе.

За її словами, допомога для України вже в дорозі. Про це вона повідомила в Twitter.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю і гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами — ще більше допомоги вже в дорозі", - зазначила Брінк.

/ @USAmbKyiv

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, в Києві вранці в середу, 14 грудня, прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чутно в різних районах міста.

Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку. Після цього повідомлялося, що загроза пов'язана з дронами-"шахедами", які Росія запустила в бік України.

Голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив на Київщині працює протиповітряна оборона.

"Київщина, ранок. Працює ППО! Важливо зараз перебувати в укриттях і безпечних місцях", – написав він Telegram.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в одному з районів міста.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше - пізніше", - написав він.

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