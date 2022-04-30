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Путін не звертає увагу на пропозиції щодо евакуації людей з Маріуполя-Подоляк

30 квітня 2022, 12:21

Михайло Подоляк зазначив, що окупанти демонструють неготовність розмовляти і йти хоч на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової.

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Михайло Подоляк / Колаж фото УНІАН та Mrpl.city

Влада багатьох країн світу готова допомогти евакуювати людей з майже знищеного росіянами Маріуполя, але російський диктатор Путін і його підлеглі відкидають всі пропозиції. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Президент, керівник Офісу президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя. Деякі політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російського боку немає ніякої реакції", - сказав чиновник.

Подоляк каже, що окупанти підуть на все, щоб знищити Маріуполь і полк Нацгвардії "Азов".

"Там щодня йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення "Азовсталі". Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбити", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в черговий раз, 23 квітня, примусово вивезли частину маріупольців на захоплену територію.

"Об 11 годині біля ТЦ Порт-Сіті зібралося не менше 200 маріупольців, які чекали евакуації в Запоріжжі. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитися, тому що "зараз буде обстріл". Фактично, із застосуванням примусу в грубій формі людей розігнали. Автобуси так і не були подані для навантаження", - пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Одночасно з цим, окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ Метро (200 метрів від узгодженої точки евакуації), почали навантаження. Після навантаження маріупольцям було повідомлено, що "евакуація" буде тільки в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію.

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Автор: Єгор Бунін
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Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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