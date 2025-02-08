Чому РФ хоче забрати Донеччину і Запоріжжя: Зеленський назвав головну причину

Зеленський назвав дуже важливий індустріальний регіон України.

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Зеленський розповів про корисні копалини / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Головне із заяви президента:

Зараз найбільший об'єм титану в Європі – в Україні

На Дніпропетровщині є великий залізно-рудний басейн

На Донеччині і Луганщині росіяни захопили "вугільне серце України"

Президент України Володимир Зеленський показав мапу корисних копалин країни та пояснив, чому країні-агресору Росії потрібні українські території. Про це президент сказав в інтерв’ю Reuters.

За його словами, зрозуміло, чому окупаційні війська 2022-го наступали зокрема з території Білорусі на Київщину та Житомирщину.

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"Сьогодні найбільший об'єм титану в Європі у нас. Ми бачимо це і Дніпровський регіон, і окуповані частини Донеччини. Частково вони це (поклади корисних копалин - ред.) взяли. Чому вони говорять, що хочуть забрати Запорізьку область..", - наголосив він.

Зеленський також зауважив, що на Дніпропетровщині є великий залізно-рудний басейн. Крім того, в Україні велика кількість урану.

"Це весь дуже важливий індустріальний регіон. Все - це мільярди, трильйони грошей. Чому ми говоримо США: Заводьте бізнес. Займаймося видобутком, переробкою. Давайте заробляти гроші разом. Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто нас захищає", - каже президент.

Він підкреслив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупантам вдалося захопити АЕС, що в Енергодарі. Окрім того, на Донеччині і Луганщині росіяни захопили "вугільне серце України".

Зеленський про корисні копалини - відео:

Корисні копалини в Україні / Інфографіка: Главред

Корисні копалини в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зацікавлений у використання природних ресурсів України, яка є "найбагатшою країною Європи".

Також відомо, що Дональд Трамп шукає способи обміняти рідкоземельні метали України на допомогу Києву від Вашингтона.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що США можуть розробляти родовища корисних копалин на українській території, але тільки спільно з Україною.

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