Путін може розв'язати нову війну: Зеленський назвав, які країни під загрозою

РФ може вторгнутися на територію натовської держави, не виключає президент.

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Володимир Зеленський розкрив плани Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, скріншот YouTube

Диктатор Володимир Путін може піти на сухопутну військову операцію проти однієї з колишніх радянських країн, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в інтерв'ю BFM TV і Le Monde, нова агресія РФ може стосуватися балтійських держав, Молдови або Казахстану.

"Я впевнений, що він (Путін - ред.) буде дестабілізувати Казахстан для того, щоб мати діалог із Китаєм. Його плани зрозумілі - багато дестабілізаційних точок у світі. Чим більше, тим більша його переговорна позиція. Ось що робить Путін. Тактика його зрозуміла. Йому не потрібно знищити ту чи іншу державу світу, для переговорів достатньо її дестабілізувати і зайняти якусь частину цієї держави", - не виключив глава держави.

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Водночас Путін розуміє, що у відповідь на його вторгнення на територію натовської держави - на це не буде послідовного ядерного удару. "Тому що будь-який ядерний удар з боку будь-якої держави по іншій державі, яка має ядерний потенціал, ядерну зброю - це, безумовно, ядерна війна. Я в це не вірю", - пояснив він.

Президент каже, що Путін навряд чи буде використовувати ядерну зброю проти інших держав світу. Але те, що він може вторгнутися в ці країни, у це можна повірити.

"Я думаю, людина, яка так любить життя і погрожує ядерною зброєю - це просто риторика його, що стосується інших держав. Тому що інші держави, наприклад Франція, теж ядерні. Тому це дуже несерйозно - погрожувати ядерною зброєю країні, яка є ядерною державою, або країнам у НАТО, які захищені ядерними державами. Тому у використання ядерної зброї щодо інших держав світу я не дуже вірю. А те, що він може вторгнутися - так. Те, що може зробити сухопутну операцію - я впевнений, так", - додав Зеленський.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Раніше Зеленський назвав ще одну небезпеку для України. Можливу паузу в бойових діях Путін використає для відновлення боєздатності своєї армії, і РФ з новими силами рушить на Україну для її окупації.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику. Президент Франції більше не довіряє російському диктатору.

Як повідомлялося раніше, у Зеленського назвали Росії умови переговорів. Потрібен дійсно робочий формат, а не черговий "Мінськ", де Росія диктувала свої так звані ультиматуми, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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