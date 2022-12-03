Путін може використовувати переговори для переозброєння - глава МЗС Британії

Джеймс Клеверлі розповів, навіщо РФ потрібні переговори / Фото president.gov.ua

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що російський диктатор Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використовувати їх для переозброєння власної армії.

Клеверлі на зустрічі з колегами країн НАТО піддав сумніву наміри Путіна щодо переговорів, передає Sky News.

"Справа в тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережні, якщо "мирні" переговори - а я вживаю там слово "мир" в лапках - ініціює Володимир Путін", - сказав глава МЗС Британії.

Клеверлі припустив, що Росія може використовувати переговори і паузу в бойових діях як прикриття для переозброєння військ. У такому випадку можуть виникнути ще більші загострення на фронті.

"Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців. Рішення з цього приводу має бути стабільним, значущим, реальним", - вважає британський міністр.

Клеверлі закликав колег з НАТО побоюватися подібних заяв Росії, оскільки після таких пауз у минулому агресія РФ тільки зростала. Як приклад він навів війну в Грузії, анексію Криму та війну на Донбасі.

Переговори про мир в Україні

Як повідомляв Главред, 1 грудня президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова. Глава Кремля повинен продемострувати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні та вивести свої війська.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість переговорів Байдена і Путіна. За його словами, в РФ не готові прийняти умови Вашингтона. Зокрема, Росія не планує забирати свої війська з території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі світом, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

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