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"Готують наступ": Данілов розповів про плани окупантів на найближчий час

22 січня 2023, 18:46
Данілов зазначає, що президент РФ мріє про "котли", оточення, парад Перемоги.
Данилов, війська РФ
Данілов, війська РФ / УНІАН, Міноборони РФ

Окупанти почали підготовку до нового наступу. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, ознакою цього є підвищення активності інформаційних атак.

"Завдання максимум - здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької та Луганської областей, переривання ланцюжків поставок зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій", - підкреслив Данілов в колонці для Української правди.

За його словами, президент РФ мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і про власний ГУЛАГ.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ. Метою буде звільнення всіх своїх територій - від Криму до Донбасу. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й буде роком наступу сил оборони України. Розвитку наступного сценарію посприяє отримання ЗСУ від Заходу наступальної зброї, серед якої БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Наступним етапом війни, на думку Данілова, стане справедливість і відплата.

Як вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде, у другій половині 2023 року Україна має вийти на кордони 1991 року. На думку експерта, Росію вже цієї зими очікує криза, через яку загарбники будуть готові взимку повернути окупований Крим.

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війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
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