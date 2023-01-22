"Готують наступ": Данілов розповів про плани окупантів на найближчий час

Данілов зазначає, що президент РФ мріє про "котли", оточення, парад Перемоги.

Данілов, війська РФ / УНІАН, Міноборони РФ

Окупанти почали підготовку до нового наступу. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, ознакою цього є підвищення активності інформаційних атак.

"Завдання максимум - здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької та Луганської областей, переривання ланцюжків поставок зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій", - підкреслив Данілов в колонці для Української правди.

За його словами, президент РФ мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і про власний ГУЛАГ.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ. Метою буде звільнення всіх своїх територій - від Криму до Донбасу. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й буде роком наступу сил оборони України. Розвитку наступного сценарію посприяє отримання ЗСУ від Заходу наступальної зброї, серед якої БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Наступним етапом війни, на думку Данілова, стане справедливість і відплата.

Як вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде, у другій половині 2023 року Україна має вийти на кордони 1991 року. На думку експерта, Росію вже цієї зими очікує криза, через яку загарбники будуть готові взимку повернути окупований Крим.

Читайте також: