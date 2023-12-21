РФ інтенсивно наступає на Авдіївку: експерт розкрив план Кремля до виборів Путіна

Як повідомили у ЗСУ, наразі штурмів в районі Авдіївки поменшало, але ворог задіює багато техніки.

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Окупанти наступають під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти продовжуватимуть активні наступальні дії в районі Авдіївки до президентських виборів у країні-агресорці Росії, адже диктатору Володимиру Путіну потрібні хоч якісь результати на у війні.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), з початку наступу у жовтні в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території, передає РБК-Україна.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що активна фаза триватиме щонайменше до виборів Путіна.

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"Якщо до виборів вийде оточити місто, це привід для пропаганди казати про успіхи "спецоперації". Наступ на Авдіївку продовжиться й у 2024 році, наступатимуть інтенсивно. Тільки після виборів може бути якась оперативна пауза", - зазначив він.

Як повідомили у ЗСУ, наразі штурмів в районі Авдіївки поменшало, але є нюанс: у кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки. Українські сили відбили щонайменше 17 атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

Під Авдіївкою окупанти не припиняють вогонь. Російські окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окупанти по-новому атакують Авдіївку. Російська армія перейшла до концентрації особового складу і техніки для атаки на окремих напрямках. Вони змінили тактику і масово концентруються на окремих напрямках.

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