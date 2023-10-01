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Путін - "голова, що говорить": Світан розповів, хто править Росією

Андрій Ганчук
1 жовтня 2023, 05:30
У країні-агресорі Росії працює система під назвою "колективний Путін", а сам глава Кремля не ухвалює рішення одноосібно, вважає Роман Світан.
Світан, Путін
Путін - "голова, що говорить" від свого оточення, а не одноосібний керівник Росії, - Світан / Колаж: Главред, фото: скріншот

Державою-окупантом Росією управляє система "колективний Путін", а сам керівник Кремля – "голова, що говорить" від свого найближчого оточення, серед яких брати Ковальчуки, Ротенберги, Абрамович та інші. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Міністерство оборони РФ і, в тому числі, Путін, контролюють хід війни проти України. Втім, Путін не ухвалює всі рішення самостійно, а лише виконує роль "спікера" однієї з груп впливу.

За його словами, у Росії працює система під умовною назвою "колективний Путін", де сам глава держави не є головним керівником процесами.

"Хід війни контролює Міністерство оборони РФ, а воно контролюється і Путіним в тому числі. Абсолютно всі процеси Путін контролювати не може, оскільки жодна людина на це не здатна. У Росії є консенсус думок, ухвалення рішень і певна система стримувань і противаг – і все це називається "колективний Путін". Тобто Путін - це "голова, що говорить" його найближчого оточення: Ковальчуків, Роттенбергів, Абрамовичів, які приймають рішення і далі намагаються цей корабель під назвою "Російська імперія", який починає тонути, утримати на плаву. Тому Путін - це тільки "голова, що говорить", а не керівник процесами", - підкреслив Роман Світан.

Дивіться чат з Романом Світаном на Главреді

Раніше військовий експерт Роман Світан назвав сценарій розпаду Росії. На думку аналітика, для розвитку таких подій повинен відбутися запуск самовизначення національних республік, таких як Ічкерія, Інгушетія, Татарстан, Бурятія, Якутія, Башкирія та інших.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що Україна вдарить далекобійними ракетами по Криму, і Путіну доведеться зробити вибір: виводити свої війська з окупованого півострова або залишатися там до останнього.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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