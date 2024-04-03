"Путін готовий убивати": розкрито сценарій атаки РФ і великої війни в Європі

Бойові дії можуть спалахнути в середині Європи, не виключає Михайло Самусь.

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/ колаж Главред, фото УНІАН/Олександр Синиця та ua.depositphotos.com/

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь прокоментував імовірність відправки військ союзників в Україну.

Він пояснив в інтерв'ю Главреду, що на заяви політиків не варто звертати особливої уваги, бо якщо в Європі буде розуміння реальної загрози, то військові, коли розігрують кілька сценаріїв під час військової гри, потім роблять висновки і пропозиції за її результатами.

"Як правило, ці пропозиції полягають у тому, щоб враховувати найгірший сценарій", - зазначає експерт.

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При цьому він не відкидає варіант, коли бойові дії можуть спалахнути в середині Європи, наприклад, біля кордонів Італії.

"Наведу приклад - Балкани від Італії знаходяться буквально в декількох десятках метрів. І якщо хтось мені зараз скаже, що Росія планує дестабілізацію Балкан, то сто відсотків планує, і єдине, що може заважати, це якісь проблеми з професійністю їхніх спецслужб, або їхня агентура недопрацьовує з місцевими політиками в Белграді чи Баня-Луці, щоб вони розпочали якусь колотнечу між Косово і Сербією. Зробити це не складає жодних труднощів, і тоді Італія першою скаже, мовляв, давайте, хлопці, вводьте контингенти і будемо якось цю проблему вирішувати", - пояснив аналітик.

Водночас він переконаний у тому, що на сьогодні всі європейські країни перебувають під загрозою не тільки дестабілізації, а й прямого конфлікту з Росією.

"Я знаю, що, наприклад, і поляки, і румуни проводять військові ігри приблизно з 2016-2017 року (а я брав участь у їхніх військових іграх), коли стало зрозуміло, що Росія почала готуватися до великої війни. Вони створили три армії навколо України, зокрема й на польському напрямку, і почали повністю домінувати в Чорному морі. І румуни зрозуміли, що все, треба готуватися. А коли ми говоримо про ці країни, а потім говоримо про Балкани, то ось уже й Італія", - розповів співрозмовник.

Водночас він упевнений у тому, що якщо РФ почне розхитувати Східну Європу, то Західній Європі буде дуже складно зберегти стабільність.

"Усі слова німців, італійців або адміністрації Байдена про те, що вони не готові до ескалації, Путіна не цікавлять - йому їхні слова до лампочки. Він тільки радіє, коли говорять про неготовність до ескалації, тому що Путін готовий до того, щоб вбивати, руйнувати і досягати нових, як він вважає, перемог на Європейському континенті", - додав Самусь.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку. ЗСУ, схоже, відбили батальйонну механізовану атаку РФ поблизу Авдіївки 30 березня. Це була перша подібна атака з початку кампанії із захоплення Авдіївки.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті справді складна, але українські військові не тільки стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

Як повідомлялося раніше, видання The Economist писало про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

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