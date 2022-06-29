"Ніхто не хоче воювати, задовбали": в окупованій Макіївці дружина не дала забрати чоловіка на війну

В окупованій Макіївці дружина не дала забрати чоловіка на війну/ скрін

На тимчасово окупованих територіях Донбасу чоловіків ловлять просто на вулицях, щоб відправити їх воювати проти України. При цьому їм не видають ніяких повісток, а просто відбирають документи і забирають чоловіків з собою.

Про це повідомив у Facebook український журналіст Сергій Гармаш. Він зазначає, що з 10-х чисел червня спостерігався спад мобілізаційної активності на окупованих територіях, проте з 23 червня "мобілізація" в ОРДЛО почала набувати нових обертів.

Рейди з військкомату проводяться на вулицях, трасах, пунктах виїзду. При цьому повістки вручають навіть тим, у кого була "бронь".

У доказ того, як насправді відбувається "мобілізація" в ОРДЛО, Гармаш оприлюднив відео з окупованої Макіївки під Донецьком. Чоловіка "зловили" просто на вулиці, забрали документи і хотіли повезти його з собою.

Проте на допомогу своєму чоловіку прийшла його жвава дружина, яка змогла відбити його у представників військкомату. Усе, що відбувалося, вона знімала на телефон

Жінка зазначила, що у псевдореспубліці не введений воєнний стан і не дозволяла забрати її чоловіка.

"Ніякого військкомату, нікуди він не поїде. Поверніть документи! Кого хочуть, того й беруть! Воювати ніхто не хоче, ви вже задовбали своєю війною. Забрали всіх чоловіків, усіх хлопців, половину вже поховали ми! Зятя, брата, всіх на світі. Один залишився. У нас дитина інвалід, нічого?" – сказала мешканка Макіївки.

Паспорт у чоловіка був український, і жінка наголосила, що вони з чоловіком громадяни України.

Жінці все таки вдалося забрати документи. Проте чоловіку сказали за дві години зявитися у військкоматі й пройти медкомісію.

Що було далі і чи повернувся він додому після цієї "медкомісії" – невідомо. Журналіст зазначає, що Telegram-канал жінки, яка відбила свого чоловіка від мобілізації і записала відео, уже "підчистили".

Раніше повідомлялося, що в РФ проводять "таємну мобілізацію", щоб не оголошувати загальну по країні. Для цього у Кремлі маніпулюють російським законодавством. Вони хочуть дозволити хлопцям підписати контракт одразу після того, як вони досягнуть повноліття або закінчать середню школу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про втрати армії України у війні з Росією. Глава держави заявив, що там, де українські захисники втрачають одну людину, російські окупанти втрачають п'ятьох солдатів. Така ж математика стосується і техніки.

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