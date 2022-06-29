"Ніхто не хоче воювати, задовбали": в окупованій Макіївці дружина не дала забрати чоловіка на війну

Чоловіка намагалися забрати у військкомат просто з вулиці, відібравши у нього документи, проте дружина не пустила його на війну.
На тимчасово окупованих територіях Донбасу чоловіків ловлять просто на вулицях, щоб відправити їх воювати проти України. При цьому їм не видають ніяких повісток, а просто відбирають документи і забирають чоловіків з собою.
Про це повідомив у Facebook український журналіст Сергій Гармаш. Він зазначає, що з 10-х чисел червня спостерігався спад мобілізаційної активності на окупованих територіях, проте з 23 червня "мобілізація" в ОРДЛО почала набувати нових обертів.
Рейди з військкомату проводяться на вулицях, трасах, пунктах виїзду. При цьому повістки вручають навіть тим, у кого була "бронь".
У доказ того, як насправді відбувається "мобілізація" в ОРДЛО, Гармаш оприлюднив відео з окупованої Макіївки під Донецьком. Чоловіка "зловили" просто на вулиці, забрали документи і хотіли повезти його з собою.
Проте на допомогу своєму чоловіку прийшла його жвава дружина, яка змогла відбити його у представників військкомату. Усе, що відбувалося, вона знімала на телефон
Жінка зазначила, що у псевдореспубліці не введений воєнний стан і не дозволяла забрати її чоловіка.
"Ніякого військкомату, нікуди він не поїде. Поверніть документи! Кого хочуть, того й беруть! Воювати ніхто не хоче, ви вже задовбали своєю війною. Забрали всіх чоловіків, усіх хлопців, половину вже поховали ми! Зятя, брата, всіх на світі. Один залишився. У нас дитина інвалід, нічого?" – сказала мешканка Макіївки.
Паспорт у чоловіка був український, і жінка наголосила, що вони з чоловіком громадяни України.
Жінці все таки вдалося забрати документи. Проте чоловіку сказали за дві години зявитися у військкоматі й пройти медкомісію.
Що було далі і чи повернувся він додому після цієї "медкомісії" – невідомо. Журналіст зазначає, що Telegram-канал жінки, яка відбила свого чоловіка від мобілізації і записала відео, уже "підчистили".
Раніше повідомлялося, що в РФ проводять "таємну мобілізацію", щоб не оголошувати загальну по країні. Для цього у Кремлі маніпулюють російським законодавством. Вони хочуть дозволити хлопцям підписати контракт одразу після того, як вони досягнуть повноліття або закінчать середню школу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про втрати армії України у війні з Росією. Глава держави заявив, що там, де українські захисники втрачають одну людину, російські окупанти втрачають п'ятьох солдатів. Така ж математика стосується і техніки.
Дивіться онлайн новини Донбасу:
Читайте також:
- Удар ракетами по Дніпрі: під завалами СТО знайшли тіла жінки і чоловіка
- 83-річна жителька Одеси віддала військовим пральну машинку і гроші з пенсії
- У Путіна "синдром маленького чоловіка", дивиться на себе "поглядом мачо" - міністр оборони Британії