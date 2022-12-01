"У РФ крига скресла, Путіна вже послали на три букви": військовий пояснив, як розпадеться Росія

Військовий Євген Карась пояснив, які небезпеки для України приховує у собі переворот в РФ/ ua.depositphotos.com, УНІАН

У Кремлі бояться бунтів серед свого ж народу. Тому російському диктатору Володимиру Путіну доводиться імітувати вирішення проблем. Саме для цього і була організована зустріч з підставними "матерями російських військових" – щоб "замилити очі" росіянам.

Проте проблеми це все одно не вирішить. В РФ зараз дуже сильний розбрат у солдатському та офіцерському середовищі між родами різних військ. Про це розповів український військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

"По суті посилання Путіна на три букви і зневага до найсвятішої тоталітарної влади вже відбулася. Хоча цього у них не було вже 20 років. Тобто крига скресла, і коли вона увійде до етапу активного бурління, треба розуміти, хто буде тією силою, яка підхопить владу у Росії, коли та почне сипатися", – зазначає військовий.

За його словами, під час руйнування нинішнього путінського режиму в Росії владу на себе перебере той, хто виступить найбільш сильним центром. Він же перебере на себе важіль дипломатичних переговорів з Україною та Заходом.

"У нас простий сценарій – нам потрібна поділена Росія, і без цього через 10,20,30 років усе переросте в нову загрозу і проблеми. А ми не для того пережили цю війну, щоб закласти собі незавершену справу на майбутнє", – наголошує Карась.

Також він зазначив, що просто некерований бунт росіян проти влади в РФ може бути небезпечним. Адже росіяни можуть застосувати ядерну, біологічну або бактеріологічну зброю в агонії, поки "вішатимуть одне одного на стовпах".

"Але не тому, що це страшно і сильно, а тому, що якийсь сержант-алкоголік матиме до цього доступ", – каже український військовий.

Раніше військовий Євген Карась зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Проте президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, тому що втримати місто вони не зможуть.

Також Карась говорив, що Україна може повернути Кримський півострів після військових поразок російських окупантів на півдні. Це відкриє шлях до Криму і дасть змогу його деокупувати. Оцінки щодо можливих термінів звільнення півострова різняться. Але, згідно з оцінками українського Міноборони і Головного управління розвідки, це може статися від кінця літа до кінця осені 2023 року.

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