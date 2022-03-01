Російських військових годують сухпайками, термін придатності яких збіг 7 років тому

Українські військові зазначили, що росіяни в Україні воюють незрозуміло за що, і їм ще й дають прострочені продукти.
У сухпайків, якими годують російську армію, термін придатності закінчився ще 7 років тому – у 2015 році.
Про це розповіли українські військові, до яких такі сухпайки потрапили у руки. Відповідне відео з’явилося у мережі.
На коробці з продуктами індивідуального раціону харчування стоїть дата виробництва 10 квітня 2013 року. Термін придатності цієї їжі, згідно із зазначеною датою, закінчився 10 лютого 2015 року.
Всередині коробки з харчуванням можна побачити галети, тушонку, розчинну каву та інші продукти.
"Якими потрібно бути дурнями вашим генералам, щоб надавати своїй армії прострочені пайки? Сьогодні лютий 2022 року. Ви в Україні й ви гинете незрозуміло за що, і вам ще й дають прострочені продукти", – сказав український військовий у відеоролику.
Також захисник України звернувся до матерів російських військових, які перебувають в Україні, і закликав їх не віддавати своїх синів на вірну смерть.
Раніше повідомлялося, що у російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. Росіяни намагаються доставити в передмістя паливно-мастильні матеріали, але ЗСУ їх знищують. Місцевих жителів закликають кидати коктейлі Молотова.
Також стало відомо, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Щонайменше 70 осіб з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Велика частина інших повернулася через кордон.
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