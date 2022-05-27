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Кулі влучили у ноги, легені, печінку: українець під шквальним вогнем вивозив людей з гарячих точок

27 травня 2022, 10:23

Сергій Іванчук з перших днів війни евакуював людей з Охтирки та Харкова. 10 березня він сам мало не загинув, але врятував людей. Зараз чоловік у Німеччині.

Сергій Іванчук
Сергій Іванчук, ризикуючи життям, вивозив людей з гарячих точок / Фото fakty.ua

29-річний Сергій Іванчук з Полтави, який до війни мріяв про кар'єру оперного співака в Італії та займався IT-технологіями, після вторгнення російських окупантів евакуював людей з найгарячіших точок — Охтирки та Харкова. 10 березня він сам потрапив під шквальний обстріл. У машину, в якій знаходилися ще пасажири та два коти, потрапило 30 куль, п'ять з яких — у волонтера.

Кулі та осколки пошкодили діафрагму легенів і поранили все тіло, пройшовши в декількох міліметрах від хребта. Українським медикам вдалося врятувати життя мужнього українця. Зараз він у Німеччині, де продовжує лікування, пишуть Факти.

Як розповідає мати Сергія Олена Іванчук, з першого дня війни її син став допомагати пораненим військовим у місцевому госпіталі. Потім сів у свою машину і став розвозити в сусідні Харківську та Сумську області гуманітарну допомогу. Назад Сергій забирав людей, які тікали від війни.

10 березня чоловік, як завжди, поїхав евакуювати людей. За кілька годин він опублікував у Facebook фото машини, завантаженої бронежилетами, ліками, а потім Сергій перестав виходити на зв'язок.

"Спочатку я нічого не знала про долю сина. Вранці наступного дня звернулася до волонтерських пунктів, ніхто нічого не знав. Допомогли друзі Сергія. Від них я дізналася, що на виїзді з Харкова його машину обстріляли рашисти... Син, переживаючи це пекло, думав про одне — скоріше дістатися до українського блокпоста. Але кулі всі летіли. Він і пасажири якось інтуїтивно вчасно ховали голови, і це допомогло уникнути найстрашнішого", - розповіла жінка.

Сергію відстрелило пальці на руці. Кулі влучили в ноги, спину, легені, печінку. Всього в машині понад 30 кульових отворів. Чоловік довіз людей до блокпоста, зупинився і відключився.

"Добре, що поруч у машині були лікар-реабілітолог Вікторія Форостіна та її Сергій, саме цю сім'ю мій син евакуював. Лікарка вчасно придавила своєю долонею рану від кулі на спині мого сина і таким чином врятувала йому життя", - каже пані Олена.

читайте такожМалюка вибуховою хвилею відкинуло на дах: під час обстрілу Харкова загинув батько і 5-місячна дитинаШвидка допомога досить оперативно забрала Сергія в реанімаційне відділення Харківської міської лікарні невідкладної допомоги № 4. Там він був 16 днів. Медики говорили, що чоловік втратив багато крові, шанси на життя були мізерні.

В цілому, Сергій переніс 5 операцій, половину мізинця ампутували.

Зараз Сергій Іванчук разом з матір'ю перебуває в Німеччині. Йому зробили дві операції на пальці, йде реабілітація пошкоджених печінки і легенів. Крім того, медики планують зшити сухожилля на пальці, оскільки чоловік - лівша і грає на трьох музичних інструментах.

Як повідомляв Главред, у Бучі Київської області російські окупанти розстріляли, а потім переїхали танком мирного жителя Олександра Шевчука, який перевозив поранених до лікарні. Жорстоке вбивство українця сталося ще 7 березня. Майже місяць автівка, в якій їхав чоловік, стояла на дорозі в центрі Бучі, а в ній лежало тіло Олександра.

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