З сімох людей вижили лише двоє: матір з дитиною викинуло з авто після обстрілу окупантів

Матір з дитиною викинуло з авто після обстрілу окупантів, вони єдині вижили/ Скрін з відео

Олеся зі своєю дворічною донькою єдині змогли вижити після того, як російські загарбники розстріляли автомобіль, в якому вони з рідними і друзями намагалися евакуюватися з Чернігова. Це сталося 9 березня. Зараз жінка проходить тривале лікування, переживає втрату рідних і чекає, коли зможе повернутися до доньки після реабілітації.

Олеся втратила через обстріл окупантами машини свого чоловіка, родичів та друзів. Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

29-річна жінка згадує, що вони вирішили покинути місто 5 березня, адже було страшно жити під постійними обстрілами російських військ. До такого рішення прийшли тоді, коли на сусідній вулиці в будинок прилетіла ракета і там загинула ціла родина.

Місто покидали усі разом. В авто була сім’я Олесі – чоловік Сергій і маленька дворічна донечка, а також сестра Сергія зі своєю 15-річною донькою та знайома з донькою 14-ти років. Коли семеро людей виїхали за межу міста, раптом почався обстріл.

Коли окупанти влучили в авто перший раз, люди ще намагалися їхати далі, та після другого вибуху машину викинуло на узбіччя.

Олеся розповідає, що під час вибуху її з донькою викинуло з машини. Жінка нічого не бачила – крім інших поранень, у неї також постраждали очі. Вона лише чула плач своєї дитини. Забравши доньку, вона поповзла до дороги на звуки машин. Тоді постраждалих підібрали люди, які їхали повз, і відвезли до лікарні.

У жінки було багато опіків, постраждали очі, були зламані ребра, вибите коліно, осколкове поранення голови, плеча, спини та руки. У дворічної Вероніки були рани на руках, розрізані два пальці, тріщина в тазу і рана на голові.

Мама з донькою пройшли тривале лікування. Олеся його продовжує ще й зараз і вже мріє швидше повернутися до доньки, яка перебуває вдома у батьків жінки.

Весь цей час Олеся сподівалася, що чоловіку, родичам і друзям теж вдалося вижити, і що вони також просто перебувають десь в лікарні. Проте надії не справдилися – через понад два місяця їхні тіла знайшли у знищеному авто.

Раніше повідомлялося, що під завалами багатоповерхівки у Вугледарі на Донеччині з усіх людей вдалося вижити лише 10-річній Вероніці – її витягли із заваленого уламками підвалу сусіди. Вона в одну мить втратила батька, бабусю, дядька і тітку, а родичі змогли впізнати дитину тільки за шрамом на лікті.

Нагадаємо, українка провчила школяра з РФ і його батьків, коли підліток в аеропорту США заявив їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.

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