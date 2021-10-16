Психотерапевт перерахувала симптоми депресії після COVID-19

коронавірус / Daniel Foster / flickr.com/

Коронавірус негативно впливає на психіку і може призводити до затяжної депресії. Однак восени вчасно розпізнати цей наслідок COVID-19 складніше, ніж в іншу пору року, так як в період скорочення світлового дня і дощів симптоми депресії можна прийняти за сезонне погіршення настрою, сказала лікар-психотерапевт Катерина Мисевич в інтерв'ю радіостанції Sputnik.

Спеціаліст зазначила, що існують явні ознаки депресії, які вказують на необхідність звернутися за допомогою до лікаря. Наприклад, знижений настрій довше двох тижнів,"коли більше не радує те, що радувало раніше, і коли немає сил на звичні справи".

До слова, депресія може проявитися і не відразу після зараження вірусом, а через деякий час після одужання.

"Будь-яка людина, зіткнувшись з коронавірусною інфекцією, лякається, турбується і сумує - це нормально. Це природний захисний механізм, тому що організму потрібні сили для боротьби проти вірусу і для виправлення наслідків захворювання", - зазначила лікар.

Як уникнути депресії від коронавірусу?

В якості профілактики депресії під час зараження COVID-19 експерт радить уважніше ставитися до своїх потреб.

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Зокрема, каже лікар, під час захворювання робіть тільки те, що хочеться.

"Єдине, що потрібно робити "через не хочу", - приймати ліки і їжу", - резюмувала психотерапевт.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.