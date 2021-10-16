"Ласкаво просимо в пекло": волонтер шокувала одкровенням про епідемію COVID-19

У Харкові хворих з ковідом вже нікуди госпіталізувати, повідомила Леся Литвинова.
У Харкові склалася критична ситуація із забезпеченням кисневими концентраторами пацієнтів з коронавірусом.
Як пише в Facebook волонтер Леся Литвинова, в місті хворих з ковідом вже нікуди госпіталізувати.
За її словами, на ситуацію не можуть вплинути ніякі гроші, зв'язки, знайомства, а також дзвінки.
"Система не впоралася. Вмирати доведеться вдома", - пише волонтер.
Вона також пояснила, що в зоні небезпеки знаходяться літні люди: "Робіть вже хоч щось самі. Замкніть будинку своїх людей похилого віку, приносите їм продукти під двері і відніміть ключі від квартири. Думаю, що хтось повинен це сказати вголос. Чому б не я. на них не будуть витрачати ресурс. Вибираючи між вагітною дівчинкою і старим, виберуть дівчинку".
"Обмежте контакти. Пофіг що там вирішують щодо карантинних заходів. Червона зона, помаранчева, зелена. Перечекавши. Зробіть все, щоб не поповнити статистику. Кіно, кафе, маркет, тусовки того не варті. Зустрініться з друзями пізніше. Провідаєте хрещеника пізніше. Бухнете на корпоративі пізніше. Вибачте ті, кому здається, що ми неввічливі або недостатньо тактовні. У нас немає часу по годині всім пояснювати, що робити. Можу допомогти - сказала алгоритм. Не можу — вибачте, вам не пощастило. Можете проклинати, якщо полегшає. Ласкаво просимо в пекло", - додала Литвинова.
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Коронавірус в Україні
Станом на ранок суботи, 16 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей та 204 медпрацівники.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1321), Харківській (1293), Львівській (927), Запорізькій (917) та Херсонській (831) областях.