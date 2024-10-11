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"Буде психологічний тиск на ЗСУ": РФ хоче залучити до війни армію з КНДР з 3 причин – Бадрак

Альона Вороніна
11 жовтня 2024, 18:21
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РФ розраховує, що відправка військ КНДР на війну проти України створить психологічний тиск на українське військо і військово-політичне керівництво нашої країни.
Валентин Бадрак, солдаты КНДР
РФ хоче залучити до війни армію з КНДР з 3 причин/ колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Питання відправки військ КНДР для підкріплення російської окупаційної армії у війні проти України має політичний, психологічний та реальний військовий аспекти. Про це військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак розповів Главреду.

Політичний аспект відправки військ КНДР в Україну

За його словами, з політичної точки зору для країни-агресорки Росії дуже важливо показати світові, що вона має союзників, які не лише постачають їй зброю, як КНДР та Іран, та компоненти для виробництва зброї, як Китай, а й надають власних військових для участі у бойових діях.

"Це створить резонанс по відношенню до західного табору, оскільки продемонструє, що Росія і її партнери сильніші за Захід, оскільки союзники надають РФ свої підрозділи для спільної боротьби", – зазначив Бадрак.

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Військовий експерт наголосив, що це вже не рівень найманців, з якими Росія укладає контракт, а їхня держава навіть не знає про це.

"Згадайте, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Росії наголошував, щоб індійських громадян звільнили і відправили додому. А росіяни таємно контрактують найманців із багатьох країн: Куби, Непалу тощо. А тут ціла держава – КНДР – на політичному рівні надає Росії свої ресурси. Це дуже важливий політичний момент для Кремля", – пояснив експерт.

Психологічний аспект

З психологічної точки зору, відправка військ КНДР створить психологічний тиск на українське військо і військово-політичне керівництво, тобто і на тих, хто ухвалює рішення, і на тих, хто воює.

"Мовляв, дивіться, як масштабується війна – ви не витримаєте такого рівня, тим більше за умов проблем із мобілізацією в Україні. Це сьогодні є козирною картою для ІПСО росіян", – сказав Бадрак.

Військовий аспект

Бадрак зазначив, що з реально військової точки зору така допомога від Північної Кореї для Росії занадто слабка. Адже північнокорейські війська необстріляні і не мають практичного досвіду ведення війни, тим більше, війни у зовсім іншому регіоні.

Крім цього, такі війська будуть повністю демотивовані, адже вони не будуть знати, навіщо вони воюють.

"Тим більше, північних корейців Росія буде використовувати як другосортну частину армії: для штурмових дій, прикриття флангів, латання "дірок", які постійно виникають на полі бою у сторін, тощо. Тому військовий аспект за дужками цієї справи. Навіть не зважаючи на те, яку кількість військ надасть КНДР", – наголосив експерт.

Водночас Бадрак висловив переконання, що КНДР навряд чи відправить в Україну дуже багато своїх солдат, тому Росія навряд чи може розраховувати на значну кількість північнокорейських підрозділів.

"Отже, якщо до України прибудуть північнокорейські війська, це буде дуже невеличкий підрозділ, і головними тут будуть саме політичні мотиви та психологічний тиск", – підсумував військовий експерт.

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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