Прояв безпорадності: у Зеленського висловилися щодо ударів на День Незалежності

Подоляк висловився про масові ракетні удари / Колаж Фото УНІАН, ОПУ

В Офісі президента різко відреагували на масовані ракетні удари росіян по Україні на День незалежності і назвали це черговим проявом безпорадності.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Telegram, масовані обстріли в День незалежності є проявом терористичної суті росіян після шести місяців ганьби і поразок.

"Невже ще не зрозуміло, що спроба залякати українців - абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний жест доброї волі", - заявив Подоляк.

Протягом усього дня росіяни обстрілювали Дніпропетровську і Хмельницьку області, Миколаїв і Харків.

Ракетні удари по Україні 24 серпня

Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.

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