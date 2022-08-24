Прояв безпорадності: у Зеленського висловилися щодо ударів на День Незалежності

Масовані обстріли в День незалежності є проявом терористичної суті росіян після шести місяців ганьби і поразок.
В Офісі президента різко відреагували на масовані ракетні удари росіян по Україні на День незалежності і назвали це черговим проявом безпорадності.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Telegram, масовані обстріли в День незалежності є проявом терористичної суті росіян після шести місяців ганьби і поразок.
"Невже ще не зрозуміло, що спроба залякати українців - абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний жест доброї волі", - заявив Подоляк.
Протягом усього дня росіяни обстрілювали Дніпропетровську і Хмельницьку області, Миколаїв і Харків.
Ракетні удари по Україні 24 серпня
Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.
Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.
Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.
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