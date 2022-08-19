Переговори з Кремлем, як гра в "російську рулетку": "фінал буде фатальним для всіх" - Подоляк

Головною умовою для початку переговорного процесу є виведення окупаційних військ з усіх українських територій.
Переговори з Росією про припинення війни - "гра в російську рулетку", фінал якої може стати фатальним для всіх. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.
Він переконаний, що головною умовою для початку переговорного процесу є виведення окупаційних військ з усіх українських територій.
"Переговори з Росією - гра в "російську рулетку" з повним барабаном і фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору і кримінального шантажу. Ключові параметри переговорного процесу озвучені Володимиром Зеленським. Головна умова-виведення окупаційних російських військ з усіх територій України", - написав Михайло Подоляк.
Переговори Зеленського і Путіна
Нагадаємо, Росія заявила про готовність провести переговори з Україною. При чому вони можуть відбутися безпосередньо між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Ще під час зустрічі в Сочі Путін натякнув Ердогану, що може піти на переговори із Зеленським.
Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна піде на переговори тільки в тому випадку, якщо Росія виведе всі свої війська з української території.
Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він вірить у закінчення війни після переговорів. Він сподівається на" позитивну атмосферу "від угоди про експорт зерна, яку можна "трансформувати" в постійний мир між Україною і РФ.
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