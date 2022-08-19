Переговори з Кремлем, як гра в "російську рулетку": "фінал буде фатальним для всіх" - Подоляк

Переговори з Росією про мир-гра в "російську рулетку" / колаж фото ОПУ, Reuters

Переговори з Росією про припинення війни - "гра в російську рулетку", фінал якої може стати фатальним для всіх. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Він переконаний, що головною умовою для початку переговорного процесу є виведення окупаційних військ з усіх українських територій.

"Переговори з Росією - гра в "російську рулетку" з повним барабаном і фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору і кримінального шантажу. Ключові параметри переговорного процесу озвучені Володимиром Зеленським. Головна умова-виведення окупаційних російських військ з усіх територій України", - написав Михайло Подоляк.

Переговори Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Росія заявила про готовність провести переговори з Україною. При чому вони можуть відбутися безпосередньо між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Ще під час зустрічі в Сочі Путін натякнув Ердогану, що може піти на переговори із Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна піде на переговори тільки в тому випадку, якщо Росія виведе всі свої війська з української території.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він вірить у закінчення війни після переговорів. Він сподівається на" позитивну атмосферу "від угоди про експорт зерна, яку можна "трансформувати" в постійний мир між Україною і РФ.

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