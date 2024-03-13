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"Провернути трюки вже не можна": експерт назвав ключову умову для контрнаступу ЗСУ

Руслана Заклінська
13 березня 2024, 21:57
Лише після масованого ураження на глибину приблизно 300-500 км, можна застосувати авіацію і висуватися сухопутними силами, сказав Сергій Кузан.
'Провернути трюки вже не можна': експерт назвав ключову умову для контрнаступу ЗСУ
Як ЗСУ можуть повторити успіх Харківської операції / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Ключовою умовою для подальшого контрнаступу є перевага України в повітрі. Відсутність достатньої кількості авіації та далекобійної зброї не дозволяє перейти до контрнаступальних операцій. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Усе залежить від зброї. Якщо говорити про об'єми, то наразі у нас немає передумов, щоб переходити до нашого контрнаступу. Ми винесли уроки з минулої наступальної кампанії, а саме те, що не можна проводити будь-який наступ без панування в повітрі і без знищення ворожої військової інфраструктури", - зазначив експерт.

За його словами, спочатку Україні потрібно завоювати перевагу в повітрі – мати достатню кількість авіації. Збройні сили повинні досягти паритету з Росією та уразити летовища окупантів, аеродроми й стратегічні об'єкти. Для цього Україна має отримати достатню кількість далекобійних ракет типу ATACMS, SCALP, Storm Shadow і Taurus.

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Кузан наголосив, що лише після масованого ураження на глибину приблизно 300-500 км, можна застосувати авіацію і висуватися сухопутними силами.

"Якщо ми отримаємо достатньо ресурсу для того, щоб здійснити ці кроки, ми матимемо змогу провести блискучу наступальну операцію. Гарним прикладом є Харківська операція... Тоді на Харківському напрямку у нас було мало сил, але завдяки злагодженості взаємодії між різними підрозділами, ми змогли обвалити цілий фронт окупантів попри те, що їх було більше і у техніці, і в снарядах. Тоді вони просто побігли, оскільки у них не було переваги в повітрі", - пояснив військовий експерт.

Кузан зауважив, що зараз ситуація інша, оскільки фронт насичений людьми та технікою. Росія зібрала понад півмільйонне угруповання на окупованих і прилеглих територіях, тому "провернути такі трюки вже не можна".

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, перехід ЗСУ до контрнаступу залежить від міжнародної допомоги, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Плани на контрнаступ розробляються у Генштабі, але успішність цих дій визначається різними факторами.

Як повідомляв Главред, ситуація на фронті складна, але контрольована. Збройні Сили України планують стабілізувати лінію фронту найближчим часом і провести контрударні дії цього року, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також президент Украни Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. В інтерв'ю журналісту Брету Байєру на Fox News він зазначив, що Україна буде продовжувати свою "успішну історію на Чорному морі" та готувати "сюрпризи" для Росії.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Сергій Кузан
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