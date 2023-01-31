"Противник тупцяє на місці": ЗСУ ламають плани окупантів, РФ може перенести наступ –  експерт

Українські військові стримують наступ окупантів на кількох напрямках і не дають РФ втілити свої плани у життя. Тому наступ путінської армії може провалитися.

ЗСУ ламають плани окупантів, РФ може перенести наступ, наголосив Грабський/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Захисники України ламають плани російських окупантів. Вони зупинили наступ загарбників на кількох напрямках.

Тому російський диктатор Володимир Путін може змінити терміни або напрямки запланованого наступу. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу "FREEДОМ".

Він зазначає, що країна-агресорка зараз "повернулася до використання своєї традиційної армії", тобто воює за рахунок величезної маси військ з низьким технічним забезпеченням. Ці люди пройшли певну підготовку, проте не можна говорити, що вони здатні діяти на полі бою серйозно і вмотивовано, наголошує Грабський.

За словами експерта, окупантам для активних бойових дій не вистачає навчених людей і техніки. Тому загарбники можуть переносити терміни великого наступу, який хоче провести Путін.

"Відчайдушні бої, які ведуть наші війська на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, біля Кремінної, ламають плани російських окупантів. Їм для підтримки такого високого темпу наступу потрібен основний ресурс – люди, і ще раз люди. З технікою у них не все так добре, як їм би хотілося. Тому зараз терміни наступу можуть переноситися, міняти напрямок руху", – зазначає експерт.

Вороги намагалися спробувати просуватися у Запорізькій області, починали атаку в районі Вугледару, проте такі спроби провалилися. Зараз противник тупцях на місці.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Відчайдушні і безуспішні спроби окупантів просунутися на різних напрямках дають можливість припустити, що, незважаючи на велику кількість ресурсів, противник під час запланованого наступу не зможе добитися перемоги оперативного чи тим більше стратегічного рівня. Такий наступ мав би сенс, якби в армії РФ було достатньо сил, щоб атакувати з кількох напрямків. Проте загарбники зараз можуть наступали ледве з одного напрямку, каже Грабський.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Він не назвав причини, чому його країна не має наміру постачати винищувачі Україні.

Після цього Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

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