Всі наші міста ми відстояли - МВС

ВСУ / УНІАН

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про поточну ситуацію в українських містах.

Чиновник відзначити, що українській армії вдається тримати оборону міст і протистояти ДРГ.

"Ворог намагався прорватися в наші міста. Але місто Київ, місто Чернігів, місто Маріуполь, місто Харків знаходиться повністю під українським контролем. Незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ, і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру, всі наші міста ми відстояли", – повідомляє міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що російські окупанти зруйнували нафтобазу у Василькові і потрапили в газопровід у Харкові, однак ЗСУ відбило всі атаки.

Раніше "Главред" повідомляв, що до Харкова прорвалася колона російської техніки. Легка військова техніка прорвалася, в тому числі, і в центральну частину міста.

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Також ми писали, що Нова Каховка в Херсонській області повністю потрапила під контроль російських окупантів станом на ранок 27 лютого 2022 року.

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