Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду - Зеленський

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Опубліковано нове звернення президента України Володимира Зеленського про дипломатичну підтримку нашої країни в боротьбі з російським агресором.

"Ця ніч була тяжкою. Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю, и яке треба знищити. Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення. Але з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на ураження на людей, і усього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно.

Те що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо", - заявив Зеленський.

Гарант також зазначив - цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники, яким значно підвищать платню. "Можу сказати вам відверто – це буде дорого. Але немає нічого дорожче, ніж життя і боротьба за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь. І є ті, хто нам допоможе", - зауважив президент України, акцентуючи увагу на величезній допомозі з боку дружніх нам країн.

"Це вже реально – ми отримуємо зброю, ліки, продукти, дизель, гроші, бензин, сформована потужна міжнародна коаліція на підтримку України – антивоєнна коаліція.

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Ось, будь ласка, свіже зведення з дипломатичного фронту: були дуже предметні розмови з премьер-міністром Нідерландів, з президентом Грузії, премьерами Чехії і Словаччини, премьер-міністром Великобританії Джонсоном… Кожна розмова додала конкретики до оборонної здатності нашої держави, і міцності наших військових", - повідомив Зеленський.

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Так, за його словами Німеччина оголосила про постачання тисячі протитанкових гранатометів і 500 "стінгерів" з додатковими військкомплектами; Бельгія дає 5 тисяч кулеметів, і 5 млн патронів, та ще майже 4 тис.тонн палива. І це лише частина країн, готових підтримати нас.

Окрему подяку Володимир Зеленський висловив президенту Польщі Анджею Дуді - за особисте лідерство в питанні надання членства України в ЄС і щоденну допомогу нашій країні.

Також президент України розповів, чим мотивував генсека ООН до позбавлення Росії права голосу на радбезі ООН: "Ми маємо називати речі своїми іменами – злочинні дії Росії проти України мають ознаку геноциду".

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