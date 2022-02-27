Пожежа на Троєщині у Києві: в МВС пояснили, що ППО збило російську ракету

Пожежа на Троєщині після обстрілу/ Скрін з відео

У Києві в житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами.

Спочатку у цій частині міста вранці 27 лютого пролунали вибухи, після чого користувачі мережі помітили чорний дим від пожежі. Відповідні фото і відео почали з’являтися у соціальних мережах.

Судячи з фото, влучили не у будинок. Проте дехто з користувачі в у соцмережах припускав, що дим виник внаслідок того, що ракета потрапила у будинок.

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Як повідомили в Київській міській держадміністрації, у Деснянському районі столиці на вулиці Лаврухіна після обстрілів загорілися 7 автомобілів. При цьому вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.

Зараз на місці події працюють рятувальники.

"Проводиться евакуація людей з 1 під'їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі - попередньо з легкими ушкодженнями", – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі

Пізніше радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі ТСН пояснив, що руйнування і загоряння автомобілів на Троєщині відбулося через падіння осколка ракети, яку збила українська ППО.

"Росіяни вистрілили ракетою зі стратегічного бомбардувальника з боку Білорусі, і наше ППО збило цю ракету. Для того, щоб ви розуміли, стратегічні бомбардувальники – це ті, які мають нести ядерну зброю… Наші збили цю випущену ракету і це уламки цієї ракети", - зазначив Денисенко.

Раніше в КМДА повідомили, що ситуація на околицях Києва контролюється ЗСУ, загонами територіальної оборони і добровольчими батальйонами. Він зазначив, що в нічний час були зіткнення з ДРГ, але на даний момент обстановка в місті спокійна. У столиці комендантська година триватиме до понеділка 8 ранку.

Раніше повідомлялося, що у Києві диверсійно-розвідувальна група ворога на вулиці Теліги відкрила вогонь по сім’ї з трьома дітьми. Одна дівчинка загинула разом з батьками, двоє вижили і перебувають зараз у лікарні.

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