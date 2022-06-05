Більше, ніж повідомляють: Арестович назвав реальні втрати армії РФ

Скільки військових щодня втрачає Росія / УНІАН

Російський військові щодня втрачають 250-400 людей з особового складу. Це більше, ніж повідомляється офіційно. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в розмові з Марком Фейгіним.

Також в особовому складі армії РФ є багато поранених, поки точно їх кількість не називають.

"Добові втрати російських військових на всіх фронтах зараз становлять 250-400 осіб убитих — залежно від розмаху. Тому це все казки, що не несуть втрати. Дійсно, це не такі втрати, як були в перші півтора місяці так званої "спецоперації", коли гинуло до тисячі росіян в день. Але 250, навіть в середньому 300-350 чоловік вони втрачають точно. І плюс ще поранені", - сказав Олексій Арестович.

Він також додав, що серед росіян більше вбитих, ніж поранених. Це пов'язано з тим, що у них погане медичне забезпечення.

"На всіх етапах надання допомоги та евакуації це не виходить у росіян (рятувати життя поранених — Главред). Тому багато окупантів помирають ще до відправлення в госпіталі", — додав Арестович.

Радник глави ОП уточнив, що про погане медичне забезпечення говорять самі ж російські окупанти.

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За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували щонайменше 31 150 російських окупантів.

Нещодавно ЗСУ ліквідували чергову партію окупантів з офіцерськими званнями. Серед них: підполковник ФСБ Дмитро Молчанов з Краснодара, старший лейтенант Валентин Меркулов, лейтенант Микита Мальковський з Краснодара, лейтенант Віталій Голуб з Чити, лейтенант Антон Ситников з Чехова.

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