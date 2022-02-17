Протягла бездомного близько кілометра: під Києвом автоледі не помітила людину на фаркопі

Під Києвом автоледі не помітила людину на фаркопі / facebook.com/UA.KyivPolice/, УНІАН

У Боярці на Київщині водій не помітила, що за фаркоп її автомобіля капюшоном зачепився чоловік. Жінка протягла його близько кілометра по дорозі.

41-річна водій автомобіля "Кіа Sorento" не помітила, що за фаркоп її автомобіля капюшоном зачепився безхатько, тому протягла його за автомобілем близько кілометра, повідомили у поліції.

"Потерпілий без свідомості госпіталізований в Київську обласну клінічну лікарню. На місці події працює слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Главред, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталося смертельна ДТП. 33-річна жінка з 5-річною дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці і потрапила під колеса відразу декількох транспортних засобів. Жінка загинула миттєво. Дитину з-під коліс фури витягли свідки, за життя малюка борються лікарі.

Також ми повідомляли, що в Одесі автомобіль збив на пішохідному переході 12-річну дівчинку. 62-річний водій рухався на червоне світло світлофора.

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