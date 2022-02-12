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На Буковині податківець влаштував смертельну ДТП, у крові виявили наркотики

12 лютого 2022, 18:51

Чиновника затримали, наразі вирішується питання за повідомленням про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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На Буковині податківець став винуватцем смертельної ДТП

У Чернівецькій області в п'ятницю, 11 лютого сталася аварія за участю податківця, в результаті якої загинула людина, повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, в п'ятницю близько 21: 00 в селі Припруття Чернівецького району податківець на власному авто допустив зіткнення з іншим автомобілем, 26-річний водій якого загинув на місці події.

За результатами медичного огляду, в крові податківця виявили алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки зазначених даних.

Чиновника затримали, наразі вирішується питання за повідомленням про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Попередньо справу кваліфікували, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України).

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Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 10 років.

ДТП з кортежем Ярославського

Нагадаємо, увечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова і на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль з кортежу Ярославського.

Пізніше в пресслужбі МВС України передавати, що поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, ймовірно, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

У компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній з допоміжних служб компанії, але як з'ясувалося пізніше, це був не він.

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ДТП податкова збити смерть Чернівецька область ДБР
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