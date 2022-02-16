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В Україні вперше за багато років за добу ніхто не загинув у ДТП

16 лютого 2022, 21:34

За понеділок і вівторок число ДТП в країні скоротилося на 46%.

ДТП
За добу в Україні ніхто не загинув у ДТП / Фото ua.depositphotos.com

Вперше за багато років в Україні за добу не було зафіксовано жодного летального випадку в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

А за два дні кількість ДТП скоротилася на 46%, розповів голова Національної поліції Ігор Клименко на спецмарафоне до Дня єднання.

"За понеділок і вівторок число ДТП в країні скоротилося на 46%. Вперше за багато років для 40-міліонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП", - зазначив він.

ДТП з кортежем Ярославського

Нагадаємо, увечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова і на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль з кортежу Ярославського.

Пізніше в пресслужбі МВС України повідомили, що поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, ймовірно, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.У компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній з допоміжних служб компанії, але як з'ясувалося пізніше, це був не він.

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