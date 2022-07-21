Просив вдарити, як по Вінниці: одесит закликав росіян атакувати ракетами його рідне місто

Одесит закликав росіян атакувати ракетами його рідне місто/ Нацполіція України, ДСНС України

Одесит закликав російських загарбників завдати по місту такого сильного ракетного удару, як по Вінниці.

Прихильник "русского мира" неодноразово писав такі заклики у різні російські чати. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Чоловіка, який не просто підтримував війну РФ проти України, а й бажав рідному місту смертельних атак і руйнувань, уже затримали правоохоронці.

Вдома у затриманого одесита провели обшук. Поліцейські знайшли комп’ютер і мобільний телефон, на яких є докази його колабораційної діяльності. Техніку вилучили і відправили на експертизу.

"Досудове розслідування проводиться за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові", – зазначають у поліції.

Раніше повідомлялося, що під ранок п'ятниці, 21 липня, у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місто піддалося масованому обстрілу. В обласному центрі була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що новий наступ російських окупантів може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 та, імовірно, завершиться окупацією великих міст – Слов'янська або Бахмута.

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