Розширення фронту: екскомандир Азова спрогнозував напрямки наступу РФ

Новий наступ РФ може стати для України величезною проблемою, не виключив Максим Жорін.

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

У 2023 році російські окупанти можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії, заявив колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

"Швидше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, вибравши один з напрямків, по якому наступати - або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо NV.

Співрозмовник вважає, що це буде непростий час і новий наступ РФ може стати для України величезною проблемою.

"І всі ці мобілізовані ще багато бід принесуть на нашу землю", - попередив він.

Екскомандир Азова вважає, що мобілізованих росіян буде дуже багато - більше, ніж цифра в 300 тис.осіб, що фігурувала в ЗМІ.

"Поки ми сміялися з відео, де вони п'яні валяються, б'ються, щось з ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування з них нових підрозділів, озброєння. Я впевнений, що мобілізували набагато більше, ніж 300 тисяч. Їх все ж озброять, їх все ж посадять на техніку. І саме за рахунок цих підрозділів спробують зробити другу хвилю наступу", — додав Жорін.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати нове наступ навесні наступного року.

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