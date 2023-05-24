УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Прорив добровольців Росії в напрямку Москви: генерал СБУ оцінив сценарій

Андрій Ганчук
24 травня 2023, 14:57 оновлено 24 травня, 15:05
280
Головна проблема Росії полягає в тому, що там ніхто ні з ким не здатний домовитися і об'єднатися, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
Легіон Свобода Росії, Кремль
Добровольці Росії ризикнули і тепер спостерігатимуть за ситуацією - експерт / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Імовірність походу добровольців Росії до сусідніх з Москвою регіонів залежить від подальшого розвитку ситуації. Бійці ризикнули і тепер будуть стежити за реакцією і обстановкою. Ключова проблема росіян полягає в тому, що там ніхто ні з ким не може домовлятися заради реалізації спільної ідеї. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на питання про те, чи можуть добровольці Росії дійти до сусідніх з Москвою регіонів, він сказав, що все залежить від подальшого розвитку ситуації.

"Треба стежити за ситуацією. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Російські добровольці ризикнули і будуть дивитися на реакцію", - вважає Ягун.

відео дня

За його словами, проблема росіян полягає в тому, що ніхто ні з ким не може об'єднатися.

"Проблема Росії не в гарячих головах, а у відсутності можливості об'єднатися і домовитися. Якщо згадати історію столітньої давності, росіяни мали підтримку Антанти, була зброя, рядові, які під час Громадянської війни 1917-1922 років розуміли, що треба звільняти державу від більшовиків, але Колчак, Юденіч, Денікін, Врангель тягнули на себе ініціативу і, врешті-решт, отримали те, що отримали", - підкреслив Віктор Ягун.

Військова операція добровольців Росії у Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії 22 травня оголосили про початок військової операції щодо звільнення Бєлгородської області. Російські добровольці виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах. Наносилися удари по окупантах РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять операцію, спрямовану на демілітаризацію Бєлгородської області та створення смуги безпеки, щоб відсунути російських окупантів від кордону України. У заходах беруть участь виключно громадяни РФ.

23 травня в Міноборони окупантів РФ заявили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про новий удар у Білгородській області.

Інші новини:

Віктор Ягунов Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
Реклама

Головне за день

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

16:03 Політика
ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні свята

ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні свята

13:59 Україна
Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів Ставку

Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів Ставку

13:43 Політика
Всі головні новини

Останні новини

16:41

Який напій підходить до полуниці: як відчути дивовижну солодкість від ягоди

16:21

У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без УкраїниВідео

16:16

Як відокремити оселедець від кісток одним рухом: божевільний фокусВідео

16:08

Українська збірна бійців-спортсменів виборола перше місце на чемпіонаті Європи! новости компании

16:03

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал СкшипчакВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:52

У 75-річної жінки виявили рідкісну генетичну мутацію: чим вона особлива

15:48

"Без двадцяти чотири – неправильно": мовознавець пояснив, як вказати час без русизмівВідео

15:39

"Позорище": росіяни в істериці через заборону Камеруну грати матч з футболістами РФВідео

15:05

Загинув під Бахмутом: окупанти вбили відомого українського боксера

Реклама
15:00

"Філіп-скромняжка": Кіркоров публічно висловився про свого партнераВідео

14:57

Прорив добровольців Росії в напрямку Москви: генерал СБУ оцінив сценарійВідео

14:54

Саме вона нагадує смак дитинства: та сама сирна запіканка з СРСР - рецептВідео

14:28

Арестович показав знімок без сорочки у відповідь на критику його фото з пляжу

13:59

ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні святаВідео

13:58

Що не можна готувати у фользі: продукти, про які ви не здогадувалися

13:43

Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів СтавкуВідео

13:42

Лише найкмітливіші розгадають загадку: потрібно за 5 секунд знайти людину серед статуй

13:41

Що таке синька і чому без неї не обходилася жодна господиня в СРСР

13:24

Взяв і розчавив танком авто: Шварценеггер став співробітником Netflix

13:17

Найсексуальніший чоловік у світі одружується - ЗМІ

Реклама
13:07

Як від пластику відмити наклейки: 3 лайфхаки від бруду на ваших флаконах

12:59

Війна може закінчитися швидко, на це вплине 2 фактори – ЯрошВідео

12:56

ЗСУ прорвуться в Криму і на Донбасі: Пригожин в істериці чекає провалу військ РФВідео

12:53

EOS Data Analytics Макса Полякова отримала перші оброблені знімки зі супутника EOS SAT-1

12:38

У Пентагоні розповіли, коли бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Abrams

12:35

У РФ заявили, що корабель "Іван Хурс" атакували дрони: що це означаєВідео

12:24

Атака на дефективний розвідувальний корабель Іван Хурс: Росії буде болячеПогляд

12:11

"Зірка на небо летіла": Злата Огневич звалилася зі сцени під час концертуВідео

12:09

Міка Ньютон налякала прихильників фото з онкологічного центру

12:06

"Нам тут жити": Київстар, 1+1 Media та Повернись живим запускають збір для 146 саперних груп

12:04

Пугачова позбулася останнього бізнесу в РФ: що сталосяВідео

12:01

Захисники Бахмута отримали ще одне авто за сприяння Favbet Foundation

11:54

Місячний календар на червень 2023: в який день червня не можна приймати рішень

11:52

Головоломка для справжніх майстрів: потрібно за 5 секунд знайти школяра-шахрая

11:50

Республіки у Білгороді, Курську і Брянську стануть поясом безпеки - ЯгунВідео

11:41

Гороскоп на завтра 25 травня 2023: Тільцям - проблеми зі здоров'ям, Дівам - несподіваний дохідВідео

11:32

Над Кримським мостом здійнявся стовп густого диму: окупанти різко перекрили рухФотоВідео

11:03

Ексзаступник голови СБУ пояснив, чи зможуть росіяни перекинути резерви на БілгородщинуВідео

10:54

РФ зіткнулася з серйозним противником на Бєлгородщині, Україні це вигідно – генералВідео

10:48

Бійці ЗСУ стояли на кордоні і не вторгалися до Білгородщини - The New York TimesВідео

Реклама
10:22

Ложкою ж зручніше: чому японці досі все їдять паличками

10:22

Виконає бажання, приверне любов і відведе біду: для чого ставлять лаванду в будинку

10:08

Добровольці на Білгородщині могли відійти ближче до кордону з Україною - ISWВідео

09:52

"РФ не зникне з карти": в Австрії назвали головну проблему після закінчення війни

09:49

Maruv чекає перемоги Києва і шукає вигідне місце для життя: блогер розповів про плани співачки

09:08

5 найрозумніших порід собак у світі: справжні генії серед чотириногихВідео

09:03

Вода Росяна: як Олексію Федосову вдалося створити завод в Феофанії, якому немає аналогів в Україні новости компании

09:00

Добровольці Росії можуть зайти до Білгорода, Кремль має лише 3-4 дні – генерал-майор СБУ ЯгунЕксклюзив

08:59

Українцям покладені доплати до пенсії до 570 грн: що робити і хто має правоВідео

08:56

Україна стала моральним компасом ЗаходуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти