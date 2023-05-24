Прорив добровольців Росії в напрямку Москви: генерал СБУ оцінив сценарій

Головна проблема Росії полягає в тому, що там ніхто ні з ким не здатний домовитися і об'єднатися, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

https://glavred.net/ukraine/proryv-dobrovolcev-rossii-v-napravlenii-moskvy-general-sbu-ocenil-scenariy-10472713.html Посилання скопійоване

Добровольці Росії ризикнули і тепер спостерігатимуть за ситуацією - експерт / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Імовірність походу добровольців Росії до сусідніх з Москвою регіонів залежить від подальшого розвитку ситуації. Бійці ризикнули і тепер будуть стежити за реакцією і обстановкою. Ключова проблема росіян полягає в тому, що там ніхто ні з ким не може домовлятися заради реалізації спільної ідеї. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на питання про те, чи можуть добровольці Росії дійти до сусідніх з Москвою регіонів, він сказав, що все залежить від подальшого розвитку ситуації.

"Треба стежити за ситуацією. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Російські добровольці ризикнули і будуть дивитися на реакцію", - вважає Ягун.

відео дня

За його словами, проблема росіян полягає в тому, що ніхто ні з ким не може об'єднатися.

"Проблема Росії не в гарячих головах, а у відсутності можливості об'єднатися і домовитися. Якщо згадати історію столітньої давності, росіяни мали підтримку Антанти, була зброя, рядові, які під час Громадянської війни 1917-1922 років розуміли, що треба звільняти державу від більшовиків, але Колчак, Юденіч, Денікін, Врангель тягнули на себе ініціативу і, врешті-решт, отримали те, що отримали", - підкреслив Віктор Ягун.

Військова операція добровольців Росії у Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії 22 травня оголосили про початок військової операції щодо звільнення Бєлгородської області. Російські добровольці виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах. Наносилися удари по окупантах РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять операцію, спрямовану на демілітаризацію Бєлгородської області та створення смуги безпеки, щоб відсунути російських окупантів від кордону України. У заходах беруть участь виключно громадяни РФ.

23 травня в Міноборони окупантів РФ заявили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про новий удар у Білгородській області.

Інші новини: