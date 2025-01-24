Прорив армії РФ до Дніпропетровщини: Цехоцький зробив неочікуваний прогноз

Ворог спробує обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду.

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РФ готують прорив на Дніпропетровщину / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 21-ша окрема механізована бригада

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Росіяни стягують на цю ділянку фронту сили з інших напрямків

Найбільше скупчення окупантів наразі на Покровському напрямку

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що війська РФ прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, вони можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області. Втім, наразі окупанти не мають достатньо сили, щоб просунутися вглиб регіону.

"Наразі план росіян - вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Адмінмежі Донецької та Луганської областей - ось це план. Ну, суттєвим у цьому питанні стає саме взяття Покровськ", - розповів військовий в ефірі "Суспільного". відео дня

Втім, Цехоцький не взявся прогнозувати, чи зможе ворог просунутися вглиб області. За його словами, найбільше скупчення російських окупантів наразі на Покровському напрямку. Загарбники перекидають на цю ділянку фронту сили з інших напрямків.

Окрім того, Цехоцький припустив сценарій, за якого ворог спробує обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду Дніпропетровщини. Окупанти активізувалися на схід від Покровська - поблизу населених пунктів Воздвиженка та Єлизаветівка.

"Чи зможуть окупанти обійти місто через Мирноград і взяти Покровськ у так звані "клешні" - зараз спрогнозувати неможливо", - вважає військовий.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни стягують війська для прориву на Покровськ. Переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ. Він зазначив, що противник докладає всіх зусиль, щоб захопити місто. Однак втрати ворога "в рази" перевищують втрати української армії на Покровському напрямку.

У ЗСУ розкрили, чому росіяни передумали йти "в лоб" на Покровськ. Російські окупанти змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Ворог намагається обійти місто з заходу через малі села та лісопосадки, щоб перекрити логістику ЗСУ.

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