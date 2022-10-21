Проміняв дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували "мобіка" зі Свердловської області РФ

ВСУ ликвидировали мобилизованного оккупанта из Свердловской области РФ / Facebook Комахидзе

Українські військові ліквідували на фронті мобілізованого окупанта зі Свердловської області Росії 36-річного Ігоря Ковальова.

Загарбник приїхав вбивати українців, покинувши вдома двох малих дітей і дружину. Про його загибель повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе на своїй сторінці у Facebook.

Окупанта ліквідували 14 жовтня. При цьому повістка на фронт йому прийшла 28 вересня, тобто мобілізований росіянин протримався в Україні трішки більше двох тижнів.

"Скоро могіки наздоженуть і переженуть кадрових серед некрологів", – припустив Комахідзе.

У російських соціальних мережах зазначають, що Ігор Борисович Ковальов був "хорошим сімянином". Він був родом з міста Краснотур'їнськ у Свердловській області Росії. Працював на Богословському алюмінієвому заводі.

В окупанта вдома залишилися двоє дітей і дружина Катерина Ковальова (Нелюбина).

Раніше повідомлялося, що в Україні "денацифікували" кадирівця Аслудді Мурадова, який уже раніше був відомий своїми звірствами у Чечні. Загарбник був важко поранений у ноги. Після поранення вижити йому не вдалося.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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