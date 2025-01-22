З'явилися нові подробиці окупації Харківщини: генерала вдруге взяли під варту

Генерал Юрій Галушкін вийшов з-під варти за 5 мільйонів гривень і знову був заарештований.

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Генерала Юрія Галушкіна вдруге заарештували / Колаж: Главред, фото: armyinform

Колишній командуючий ОТУ "Харків" генерал Юрій Галушкін вийшов під заставу у розмірі 5 мільйонів гривень і знову був заарештований після того, як з'явилися нові факти щодо прориву кордону на Харківщині. Про це повідомляє ДБР.

Виявилось, що Галушкін отримав розвіддані, але проігнорував їх. Він вирішив, що наступ ворога буде "малоймовірним". Через таку недбалість Галушкін віддавав накази та розпорядження, які не відповідали реальній обстановці на фронті.

Це призвело до трагічних подій. Лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито чи зникло безвісти майже сотня українських військових.

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"На момент наступу росіян система спостереження розгорнута не була, характер дій противника до нас не доведений, а завдання підрозділам - не визначені. Більшість бійців не розуміли свого порядку дій та рівня загрози на той момент", - казали офіцери ЗСУ.

Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км. Це дозволило окупантами бити по Харкову з артилерії.

Нині генерала затримано. Йому планують оголосили про підозру за статтею "Сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю".

Затримання генералів - головні новини

Як повідомляв Главред, 20 січня СБУ затримало двох генералів ЗСУ, які не забезпечили належного захисту Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. До порушень причетні: бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант — командир 125-ї окремої бригади Тероборони, та полковник, який очолював 415-й батальйон цієї бригади.

Колишній командир бригади, маючи інформацію про підготовку наступу ворога, не передав її підлеглим, не забезпечив мобілізацію та присутність усього особового складу, включно з офіцерами, на бойових позиціях. У ході бою він не організував вогневу підтримку артилерією, не забезпечив ефективного використання резервів бригади, координації з іншими підрозділами та не мав чіткого розуміння реальної ситуації на полі бою.

У той же день президент України Володимир Зеленський заговорив про винних в окупації. Президент України анонсував розслідування військових справ щодо злочинних помилок у керівництві бригадами. Зеленський акцентував на тому, що вже помітна робота СБУ, ДБР, Нацгвардії та прокуратури щодо певних результатів розслідування у військових справах.

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