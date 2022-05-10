Паливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизель

В Україні прогнозують зростання цін на АЗС / УНІАН

Представники урядів України та Польщі, логістичні підприємства та компанії, що керують паливною інфраструктурою, напрацювали практичні рішення щодо подолання кризи, що склалася на паливному ринку України, повідомило Мінекономіки в понеділок за підсумками участі 1-го віце-прем'єра – міністар економіки Юлії Свириденко в енергофорумі у Варшаві.

"Потенційна можливість включення в Польський ресурс нафтопродуктів з США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятиметься пальне комбінованими видами транспорту через Польщу", – назвала одне з них Свириденко.

Крім того напрацьовуються технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, і вже є підтвердження однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

Сторони також домовилися про синхронізацію графіків роботи АТ Укрзалізниця та польської PKP, які тепер в оперативному режимі зможуть оперативно вирішувати проблемні питання.

За словами Свириденко, ці рішення дозволять вже найближчим часом доставляти паливні ресурси швидше, що призведе до зменшення черг на українських АЗС.

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Нова ціна на бензин

Бензин повинен опуститися в ціні менш 40 гривень за літр, а дизель не повинен коштувати більше 43 гривень.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформацію, отриману в команді першого віце-прем'єра Юлії Свириденко.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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