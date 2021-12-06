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Продають м'ясо без м'яса: експерти з'ясували, як вибрати якісну тушкованку

6 грудня 2021, 07:38

Перевага фабричної тушкованки перед домашньою - процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ботулізму. Але знайти хорошу тушкованку непросто.

тушонка
Сучасна тушкованка дуже відрізняється від тієї, яку продавали раніше / скріншот ТСН

Раніше тушеованка була "стратегічним запасом" майже кожної української родини. Тепер же в магазинах продають продукт, який дуже відрізняється від тієї тушкованки, що нам всім знайома.

Журналіст ТСН в рамках проекту Тіні забутих брендів розібралися, скільки м'яса залишилося в сучасних консервах і на що передусім потрібно звертати увагу, щоби серед товарів знайти той, яким буде не соромно пригостити і гостей.

Перевага фабричної тушкованки перед домашньою - це процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ризику захворювання на ботулізм.

Журналіст ТСН Костянтин Грубич разом з товарознавцями під егідою професора Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) Олени Сидоренко перевірили кілька банок з тушеованкою. Ще не спробувавши продукт, експертам стало зрозуміло, що якісного смаку чекати не варто, тому що всередині банки вже не лише м'ясо. З 30 використаних під час досвіду банок пристойна тушкованка була всього лише в декількох.

"Завдяки сьогоднішнім технологіям можна зробити м'ясо без м'яса, повидло без цукру, а кашу без каші", — зізнався власник консервного заводу Володимир Гуменний.

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Як вибрати якісну тушкованку

На прилавках українських магазинів зустрічається і якісна продукція. Як правило, на цих баночках не дві букви ТУ, а чотири — ДСТУ. Втім, незабаром Державний стандарт в нашій країні планують ліквідувати.

Існує універсальна порада, що збільшить шанси купити справжню тушкованку, а не "тінь" відомого бренду. Зокрема, не повинно бути ніяких закритих бляшанок, якщо лише вони не від дуже перевірених виробників.

Усередині банки повинні проглядатися волокна порізаного м'яса, а не перемелений фарш, не грудки пофарбованої сої, не шкіра і не вода, що збільшує вагу.

Як повідомляв Главред, раніше журналісти з'ясували, що консерву кілька в томаті тепер не хочуть пробувати навіть технологи, хоча раніше це був популярний, недорогий і смачний продукт. Експерти кажуть, що тепер ця консерва не відповідає жодному стандарту і, можливо, може навіть викликати отруєння.

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