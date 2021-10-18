"Сміття, закатане в банки": експерти пояснили, чому не варто купувати консерву кілька в томаті

Кілька в томаті вже не та за якістю і може завдати шкоди організму / ua.depositphotos.com

Кілька в томаті - популярний, недорогий і до недавнього часу смачний продукт. Тепер же цю консерву не хочуть пробувати навіть технологи. Вони кажуть, що продукт не відповідає жодному стандарту і, можливо, може навіть викликати отруєння.

Журналіст ТСН придбав з десяток банок з кількою в томаті різних торгових марок і запропонували оцінити їх майбутнім товарознавцям під егідою професора Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) Олени Сидоренко.

Всі банки витримали лише тест на герметичність, а ось сама консерва викликала багато запитань. По-перше, всі виробники кладуть мало риби. У декількох банках кілька була цілою - з головою і нутрощами, в інших - риба втратила форму, а тушки не трималися разом.

Сидоренко припустила, що консерви – фальсифіковані. Не виключено, що риба дуже довго зберігалася перед тим, як потрапити в консерви, і може викликати отруєння.

Питання також виникли до якості та кількості соусу. На виключено, що виробники зловживають цукром і борошном, щоби соус був густішим, а також для того, щоби приховати справжній смак риби, що залежалася.

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"Це абсолютно не відповідає жодному стандарту! Не хочу пробувати. Я думаю, що таке пробувати небезпечно", — сказав студент 4-го курсу КНТЕУ Павло Бацюра.

Чому з прилавків зникла якісна кілька в томаті

Виробники з Аівдня України кажуть, що обсмажена кілька зникла з українських полиць через високу вартість. Втім, її продовжують виробляти, але не для українського ринку.

"Ми робимо і смажену, але на Америку, на Ізраїль... Вона дорожча, олія дорога", — пояснюють виробники.

Якою має бути якісна кілька в томаті

Згідно ДСТУ, якісна кілька в томаті повинна бути обезголовлена, рибки повинні бути рівними та однакового розміру.

Читайте такжеМ'ясо і консерви небезпечні для життя: до якого стану це може призвестиАле більшість виробників вирішили забути про державні стандарти при виробництві продукту для внутрішнього ринку.

Поставляти якісний продукт і для українців вони готові. Для цього якась із мереж повинна замовити партію, яка зараз йде з наших рибзаводів в США та Ізраїль. При цьому ціна на таку кільку в томаті злетить в рази.

"Але що краще: купити дешевше, щоби викинути підробку, або дорожче, але точно смачне? Поки навіть такого вибору немає. Лише сміття, закатане в банки. Тінь забутого бренду", - резюмував журналіст Костянтин Грубич.

Як повідомляв Главред, консерви, які пройшли термічну обробку – рибу, м'ясо, овочі, крупи - не варто їсти одразу після того, як вони були відкриті.

Після термічної обробки виділяється речовина фуран, яка шкодить організму людини. За словами фахівців, такі консерви можна їсти за 15-20 хвилин після того, як їх відкрили. За такий проміжок часу пари фурана вивітрюються.