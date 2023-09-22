Продавав тепловізори в інтернеті: на Житомирщині судитимуть офіцера

Військовий мав доступ до техніки та привласнив 60 камер нічного бачення і 8 тепловізорів.

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Офіцер продавав тепловізори/ колаж Главред, фото Мілітарний, ДБР

ДБР завершило досудове розслідування щодо начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. Умови воєнного стану не зупинили цього офіцера в спробі збагатитися. Чоловік продавав військове майно через інтернет та ломбарди. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Офіцер мав доступ до місця зберігання військової техніки своєї частини та скористався цією можливістю, щоб привласнити 60 камер нічного бачення і вісім тепловізорів різних моделей. Відомо, що деякі тепловізори придбали за кошти волонтерів. Офіцер збував цю техніку через інтернет та здавав її до місцевих ломбардів.

Загальна сума завданих збитків державі складає 3,2 мільйона гривень. За останніми повідомленнями ДБР, обвинувальний акт вже направлено до суду.

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Під час досудового розслідування військовослужбовець повернув кошти в повному обсязі. Проте йому пред'явлено обвинувачення у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло суттєву шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Відповідно до частини 4 статті 410 Кримінального кодексу України, за цей злочин йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Викриття ДБР

Нагадаємо, 20 вересня заступника начальника Територіального центру комплектування та військовослужбовця-водія затримано за побиття та незаконне утримання в приміщенні військкомату. Слідство ДБР встановило, що обидва підозрювані були причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Також, співробітники Державного бюро розслідувань здійснили затримання чиновника КДВА за підозрою у наданні незаконних послуг щодо оформлення фіктивних документів для виїзду громадян за кордон. Цей чиновник приймав хабарі в розмірі 10 тисяч доларів та надавав "послуги" з оформлення підроблених документів про непридатність до військової служби.

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