'Морили голодом і катували': ДБР затримало двох працівників військкомату на Львівщині

Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

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ДБР затримало двох працівників військкомату Самбору / колаж: Главред, фото: ДБР, скріншот: відео

20 вересня працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу.

Як повідомили у ДБР, слідство виявило, що вони причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

"Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день", - повідомили у бюро.

Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Встановлено, що військові утримували потерпілого чоловіка у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Дивіться відео розслідування ДБР інциденту із військослужбовцями:

"Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - наголосили у бюро розслідувань.

Нагадаємо, що співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка. Військовослужбовець кричав на військовозобов'язаного та погрожував "закопати". Скандальне відео вже розлетілось в Мережі. Після побиття постраждалий весь у крові записав відео і розповів, що сам він з Харкова, 1980 року народження.

На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності. Підозрюваний взяв з собою "на розбірки" ще двох військових, і вони втрьох напали на чоловіка, а потім залишили його непритомним.

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