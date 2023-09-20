'Морили голодом і катували': ДБР затримало двох працівників військкомату на Львівщині

20 вересня працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу.
Як повідомили у ДБР, слідство виявило, що вони причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.
"Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день", - повідомили у бюро.
Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.
Встановлено, що військові утримували потерпілого чоловіка у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.
Дивіться відео розслідування ДБР інциденту із військослужбовцями:
"Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - наголосили у бюро розслідувань.
Нагадаємо, що співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка. Військовослужбовець кричав на військовозобов'язаного та погрожував "закопати". Скандальне відео вже розлетілось в Мережі. Після побиття постраждалий весь у крові записав відео і розповів, що сам він з Харкова, 1980 року народження.
На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності. Підозрюваний взяв з собою "на розбірки" ще двох військових, і вони втрьох напали на чоловіка, а потім залишили його непритомним.
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