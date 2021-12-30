Призов в армію і звільнення строковиків у 2022 році: Зеленський затвердив терміни

Стали відомі терміни призову в армію 2022 / УНІАН

В Україні визначено терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.

Про це йдеться в підписаному президентом Володимиром Зеленським указі № 687/2021, повідомляється на сайті Офісу президента.

Призов 2022 та звільнення з ЗСУ

Згідно з документом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня по червень і з жовтня по грудень.

При цьому звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, також передбачено провести в квітні - червні та жовтні – грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 р., а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

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Де служитимуть призовники

"Варто наголосити, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Військових, які проходять строкову службу у Збройних силах України, залучають насамперед до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, що дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Кому світить відстрочка

Не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчвються. Їм надається відстрочка для отримання освіти на весь період навчання.

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та стану здоров'я.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної республіки Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

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Раніше в Слузі народу заявили, що не планується заміна призову до лав української армії службою в резерві в 2021 або 2022 році.

У президентській політсилі зазначили, що, на думку президента Володимира Зеленського, Україна повинна відмовитися від призову і країна рухається в напрямку відмови від призову.

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