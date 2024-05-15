Ворожа піхота вже там: стала відома ситуація в містах Харківської області

Українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів, каже речник Міноборони.

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Піхотні групи окупантів заходять до Вовчанська на Харківщині / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Піхотні групи країни-агресорки Росії зайшли до Вовчанська Харківської області. Відомо, що окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання - знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися", - сказав речник.

Він наголосив, що українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

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"Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", - додав Лазуткін.

Речник Міноборони також зазначив, що сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському.

"Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж", - наголосив Дмитро Лазуткін.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація у Вовчанську - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські окупанти не змогли прорватись до Вовчанська Харківської області. Інформація про захід ворога до населеного пункту, за словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", не відповідала дійсності.

В свою чергу, військовий експерт Роман Світан вважає, що російські окупанти обрали Вовчанськ Харківської області своїм головним напрямком і хочуть рухатися вздовж залізниці.

Також, російські окупанти посилили обстріли міста Вовчанськ, яке розташоване біля кордону з РФ. Росіяни перетворюють Вовчанськ на Бахмут, руйнуючи все на своєму шляху.

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